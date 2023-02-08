Заказавший убийство жены омич оказался египетским бизнесменом с двойным гражданством

Posted Сегодня, 17:16
Published Сегодня, 17:16
Modified Сегодня, 17:21
Updated Сегодня, 17:21
Городу55 стали известны подробности резонансного уголовного дела о несостоявшемся заказном убийстве 40-летней омички. Преступление, по версии силовиков, пытался организовать 41-летний супруг.
Как выяснилось, фигурантом уголовного дела стал омский предприниматель египетского происхождения Мохамед А. Э. Мужчина зарегистрирован как индивидуальный предприниматель с основным видом деятельности «торговля безалкогольными напитками в специализированных магазинах». Однако на деле фигурант уголовного дела занимался торговлей овощами и фруктами.
Напомним, по версии следствия, Мохамед решил заказать убийство своей супруги якобы чтобы не делить имущество при разводе и не оставлять дочь с матерью. Для этого он попросил своего приятеля подыскать киллера. Однако тот вместо этого рассказал обо всем силовикам, и исполнителем заказа стал оперативник уголовного розыска.
Сначала лже-киллер получил аванс в 1 000 Евро, а когда принес и показал заказчику фото расправы, которые были постановочными, получил еще 3 000 Евро. При передачи второго транша египтянина и задержал спецназ.
Как выяснил Город55, в России Мохамед А. Э. прожил более 20 лет. У него двойное гражданство, он имеет высшее экономическое образование, которое получил на родине в Каире.