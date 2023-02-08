Заказавший убийство жены омич оказался египетским бизнесменом с двойным гражданством

Напомним, по версии следствия, Мохамед решил заказать убийство своей супруги якобы чтобы не делить имущество при разводе и не оставлять дочь с матерью. Для этого он попросил своего приятеля подыскать киллера. Однако тот вместо этого рассказал обо всем силовикам, и исполнителем заказа стал оперативник уголовного розыска.