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Posted Сегодня, 17:16

Published Сегодня, 17:16

Modified Сегодня, 17:21

Updated Сегодня, 17:21

Заказавший убийство жены омич оказался египетским бизнесменом с двойным гражданством

8 февраля 2023, 17:16
Фото: 1MI
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В России подозреваемый живет уже более 20 лет.

Городу55 стали известны подробности резонансного уголовного дела о несостоявшемся заказном убийстве 40-летней омички. Преступление, по версии силовиков, пытался организовать 41-летний супруг.

Как выяснилось, фигурантом уголовного дела стал омский предприниматель египетского происхождения Мохамед А. Э. Мужчина зарегистрирован как индивидуальный предприниматель с основным видом деятельности «торговля безалкогольными напитками в специализированных магазинах». Однако на деле фигурант уголовного дела занимался торговлей овощами и фруктами.

Напомним, по версии следствия, Мохамед решил заказать убийство своей супруги якобы чтобы не делить имущество при разводе и не оставлять дочь с матерью. Для этого он попросил своего приятеля подыскать киллера. Однако тот вместо этого рассказал обо всем силовикам, и исполнителем заказа стал оперативник уголовного розыска.

Сначала лже-киллер получил аванс в 1 000 Евро, а когда принес и показал заказчику фото расправы, которые были постановочными, получил еще 3 000 Евро. При передачи второго транша египтянина и задержал спецназ.

Житель Омска заказал убийство супруги из-за развода и дочери
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Как выяснил Город55, в России Мохамед А. Э. прожил более 20 лет. У него двойное гражданство, он имеет высшее экономическое образование, которое получил на родине в Каире.

#Василий Попов#ЧП#Смерть#Деньги#Убийство#Киллер#Общество#Город#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Россия#Египет
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