Выяснилось, за какие контракты получил взятку глава омской «Дирекции здравоохранения»

Как следует из открытых данных «Арис Групп», была основана в 2011 году с основным видом деятельности: «торговля оптовая фармацевтической продукцией». С начала декабря 2018 года единственным учредителем общества значится Роман Акчурин, собственно, именно к нему, по информации источника Города55, и возникли вопросы у силовиков, после ответа на которые, ему предъявили обвинение по статье «Дача взятки» и отправили в СИЗО за компанию с Гиревым.