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Published Сегодня, 09:12

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Updated Сегодня, 09:19

Выяснилось, за какие контракты получил взятку глава омской «Дирекции здравоохранения»

22 февраля 2023, 09:12
Фото: 1MI
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Чиновник брал вознаграждение за договора на поставку концентраторов кислорода в блок-контейнерах.

Город55 выяснил некоторые нюансы уголовного дела в отношении директора «Дирекции по обслуживанию государственной системы здравоохранения Омской области» Василия Гирева, который попался на крупной взятке от одного из предпринимателей.

По данным нашего источника «вознаграждение» Гиреев получал за контракты на поставку концентраторов кислорода в блок-контейнерах.  Оплата по этим договорам, по словам нашего источника, прошла в сентябре прошлого года, а в октябре Гирев выгодно «пристроил» свой 27-летний Mersedes, за что и получил 350 тысяч рублей.

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Город55 проанализировал контракты, которые «Дирекция здравоохранения» заключила в прошлом году, и нашел всего один-единственный на поставку тех самых концентраторов кислорода. Так вот в апреле 2022 года Дирекция в лице Василия Гирева и ООО «Арис Групп» подписали договор почти на 36.8 млн рублей, где в качестве объекта закупки значились блок-контейнеры с кислородом. От лица «Арис Групп» подписи на документах ставил директор Азамат Кошкарбаев.

Как следует из открытых данных «Арис Групп», была основана в 2011 году с основным видом деятельности: «торговля оптовая фармацевтической продукцией». С начала декабря 2018 года единственным учредителем общества значится Роман Акчурин, собственно, именно к нему, по информации источника Города55, и возникли вопросы у силовиков, после ответа на которые, ему предъявили обвинение по статье «Дача взятки» и отправили в СИЗО за компанию с Гиревым.

За 2021 год выручка «Арис Групп» превысила 726.6 млн рублей, а чистая прибыль приблизилась к 87.9 млн рублей.  На данном этапе эта компания является крупнейшим поставщиком различного медицинского оборудования, изделий и материалов для больниц и поликлиник Омской области и других регионов.  С декабря 2013 года по февраль текущего «Арис Груп» получила 3 188 госконтрактов на сумму свыше 2.8 млрд рублей. К слову, Город55 ранее уже рассказывал о небывалых удачах Романа Акчурина на ниве поставок и контрактов для здравоохранения. 

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Напомним, что сейчас в СКР по Омской области продолжают устанавливать возможные и другие эпизоды взаимодействия фигурантов уголовного дела. 

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