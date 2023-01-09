Омичка привлекла внимание следователей после очередной трансляции с плачущим ребенком

В региональном Следственном комитете сообщили о начале проверки в семье женщины, которая регулярно ведет трансляции в соцсетях, не обращая внимание на плач ребенка. На поведение омички обратили внимание неравнодушные местные жители и поделились скандально записью трансляции в паблике «Инцидент Омск» во «ВКонтакте».
Домой к омичке нагрянут с проверкой следователи. Представители ведомства проверят условия жизни детей и оценят, насколько исполняются обязанности женщины по воспитанию детей. Действиям женщины дадут оценку, при необходимости будут приняты меры реагирования.
Это не первый раз, когда омичи просят проверить семью омички. В декабре 2021 года женщина вела трансляции в соцсетях, во время которых собирала деньги на одежду и питание для своей дочери, а также якобы поила пивом своего 8-месячного ребенка.
Ранее прокуратура и полиция заинтересовались поведением женщины, и омичку оштрафовали за невыполнение обязанностей по воспитанию и содержанию детей. Известно, что ранее она уже была судимой за неисполнение родительских обязанностей, появление в нетрезвом виде в общественном месте и управление автомобилем в пьяном состоянии.
В феврале 2022 года женщина сообщила, что беременна и попросила у подписчиков деньги на алкоголь. В ответ на возмущение омичей она заявила, что детей у нее не заберут, пока она не начнет их избивать.