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Омичка привлекла внимание следователей после очередной трансляции с плачущим ребенком

Сегодня, 09:53
Фото: 1MI

Следователи придут с проверкой к омичке, снимающей видео с плачущим ребенком

Женщина уже становилась героиней новостей, но год назад ее никак не наказали.

В региональном Следственном комитете сообщили о начале проверки в семье женщины, которая регулярно ведет трансляции в соцсетях, не обращая внимание на плач ребенка. На поведение омички обратили внимание неравнодушные местные жители и поделились скандально записью трансляции в паблике «Инцидент Омск» во «ВКонтакте».

Домой к омичке нагрянут с проверкой следователи. Представители ведомства проверят условия жизни детей и оценят, насколько исполняются обязанности женщины по воспитанию детей. Действиям женщины дадут оценку, при необходимости будут приняты меры реагирования.

Это не первый раз, когда омичи просят проверить семью омички. В декабре 2021 года женщина вела трансляции в соцсетях, во время которых собирала деньги на одежду и питание для своей дочери, а также якобы поила пивом своего 8-месячного ребенка.

Ранее прокуратура и полиция заинтересовались поведением женщины, и омичку оштрафовали за невыполнение обязанностей по воспитанию и содержанию детей. Известно, что ранее она уже была судимой за неисполнение родительских обязанностей, появление в нетрезвом виде в общественном месте и управление автомобилем в пьяном состоянии.

В феврале 2022 года женщина сообщила, что беременна и попросила у подписчиков деньги на алкоголь. В ответ на возмущение омичей она заявила, что детей у нее не заберут, пока она не начнет их избивать.

#Ольга Акамова#Общество#Омская область#Дети#Ребенок#Видео#Следственный комитет
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