Сильнейшие ожоги. Пострадавший при взрыве газа омич находится в реанимации

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
Город55 узнал подробности о здоровье постарадавших при взрыве газа в частном доме в рабочем поселке Марьяновка во время работ по натягиванию потолка.
«Мастер, который и проводил работы, сейчас находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. У него диагностировано не менее 75 процентов ожогов», — рассказала Городу55 старший помощник руководителя СКР по Омской области Лариса Болдинова.
Что касается 45-летней хозяйки дома и ее 18-летнего сына, то они помещены в общую палату в состоянии средней тяжести, и их жизни ничего не угрожает.
Как выяснил Город55, половину дома, в которой и произошла трагедия, семья купила около полугода назад. В момент ЧП глава семейства находился в Омске потому и не пострадал.
Также следователи выяснили, что 36-летний мастер работал как частное лицо, хотя ранее занимался потолками как индивидуальный предприниматель.
Уже сейчас по факту этого инцидента в СКР по Омской области возбудили уголовное дело.