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Posted Сегодня, 07:05

Published Сегодня, 07:05

Modified Сегодня, 07:07

Updated Сегодня, 07:07

Сильнейшие ожоги. Пострадавший при взрыве газа омич находится в реанимации

8 февраля 2023, 07:05
Фото: СКР по Омской области
У мужчины диагностировано более 75 процентов ожогов тела.

Город55 узнал подробности о здоровье постарадавших при взрыве газа в частном доме в рабочем поселке Марьяновка во время работ по натягиванию потолка.

«Мастер, который и проводил работы, сейчас находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. У него диагностировано не менее 75 процентов ожогов», — рассказала Городу55 старший помощник руководителя СКР по Омской области Лариса Болдинова.

Что касается 45-летней хозяйки дома и ее 18-летнего сына, то они помещены в общую палату в состоянии средней тяжести, и их жизни ничего не угрожает.

Как выяснил Город55, половину дома, в которой и произошла трагедия, семья купила около полугода назад. В момент ЧП глава семейства находился в Омске потому и не пострадал.

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Также следователи выяснили, что 36-летний мастер работал как частное лицо, хотя ранее занимался потолками как индивидуальный предприниматель.

Уже сейчас по факту этого инцидента в СКР по Омской области возбудили уголовное дело.

Видео: СКР по Омской области
#Василий Попов#Видео#ЧП#Авария#Взрыв#Уголовное дело#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Россия#Марьяновский район
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