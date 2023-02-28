Доигрались с оружием. В Омской области один полицейский выстрелил другому в живот

Posted Сегодня, 05:07
Published Сегодня, 05:07
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
Двое сотрудников постовой службы из Калачинска устроили перестрелку. Один из них получил пулю в живот и попал в больницу в тяжелом состоянии. Как рассказали в прес-службе омской полиции, вчера вечером, 27 февраля, сотрудник ППС, находившийся на маршруте патрулирования на улице П. Ильичева в Калачинске, допустил «непроизвольный выстрел из табельного оружия в направлении своего коллеги».
Как стало известно Городу55, причиной происшествия послужили игры с оружием. Пострадавшего прооперировали, сейчас его жизни ничто не угрожает. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что уже ночью в ОМВД по Калачинскому району начали приезжать высокие полицейские чины, чтобы разобраться в деталях перестрелки.
Полицейские назначили проверку. Стрелявшему может грозить увольнение со службы. Наказание также понесут его руководители и сотрудники, ответственные за служебную подготовку.