Доигрались с оружием. В Омской области один полицейский выстрелил другому в живот

Двое сотрудников постовой службы из Калачинска устроили перестрелку. Один из них получил пулю в живот и попал в больницу в тяжелом состоянии. Как рассказали в прес-службе омской полиции, вчера вечером, 27 февраля, сотрудник ППС, находившийся на маршруте патрулирования на улице П. Ильичева в Калачинске, допустил «непроизвольный выстрел из табельного оружия в направлении своего коллеги».