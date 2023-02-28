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Published Сегодня, 05:07

Modified Сегодня, 05:08

Updated Сегодня, 05:08

Доигрались с оружием. В Омской области один полицейский выстрелил другому в живот

28 февраля 2023, 05:07
Фото: 1MI
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В Омской области полицейский выстрелил коллеге в живот

Пострадавшего экстренно прооперировали.

Двое сотрудников постовой службы из Калачинска устроили перестрелку. Один из них получил пулю в живот и попал в больницу в тяжелом состоянии. Как рассказали в прес-службе омской полиции, вчера вечером, 27 февраля, сотрудник ППС, находившийся на маршруте патрулирования на улице П. Ильичева в Калачинске, допустил «непроизвольный выстрел из табельного оружия в направлении своего коллеги».

Как стало известно Городу55, причиной происшествия послужили игры с оружием. Пострадавшего прооперировали, сейчас его жизни ничто не угрожает. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что уже ночью в ОМВД по Калачинскому району начали приезжать высокие полицейские чины, чтобы разобраться в деталях перестрелки.

Полицейские назначили проверку. Стрелявшему может грозить увольнение со службы. Наказание также понесут его руководители и сотрудники, ответственные за служебную подготовку.

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#Евгений Игишев#Полиция#Доследственная проверка#Происшествия#Омск#Омская область#Калачинск
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