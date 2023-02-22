В Омске глава «Дирекции по обслуживанию госсистемы здравоохранения» попался на взятке

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
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Updated Сегодня, 08:24
В СКР по Омской области возбудили уголовное дело на директора казенного учреждения «Дирекция по обслуживанию государственной системы здравоохранения Омской области». Чиновника подозревают в получении взятки. Вместе с ним под уголовное преследование попал и один из предпринимателей, который и «носил» незаконное вознаграждение
«Как считают следователи, в октябре 2022 года на парковке у одного из омских торговых центров, чиновник получил от бизнесмена взятку в 350 тысяч рублей, «продав» тому по завышенной стоимости свой старый автомобиль Mersedes, 1995 года выпуска, который в дальнейшем был просто утилизирован», — рассказали Городу55 в СКР по Омской области.
Это вознаграждение, по версии следствия, предназначалось за содействие в заключении государственных контрактов. А продажа старенького автомобиля стала прикрытием взятки.
На данном этапе, как следует из открытых источников, «Дирекцию по обслуживанию государственной системы здравоохранения Омской области» возглавляет Василий Гирев. По всей видимости, он и стал фигурантом уголовного дела.
Сейчас и чиновник, и бизнесмен задержаны, им предъявлено обвинение. По ходатайству следствия суд отправил их под арест.