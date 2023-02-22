В Омске глава «Дирекции по обслуживанию госсистемы здравоохранения» попался на взятке

В СКР по Омской области возбудили уголовное дело на директора казенного учреждения «Дирекция по обслуживанию государственной системы здравоохранения Омской области». Чиновника подозревают в получении взятки. Вместе с ним под уголовное преследование попал и один из предпринимателей, который и «носил» незаконное вознаграждение