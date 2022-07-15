Бывший омский замминистра Сычев до сих пор не понял, почему его винят во взятке

— Нет, все по-прежнему: не брали, не давали, не виноваты. Более того, я вам скажу, что и Сычев, и его приятель Шестаков до сих пор не понимают, почему их обвиняют во взяточничестве — мол, денег никто никому не передавал, на счета не перечислял, дорогими презентами не одаривал. Просто в их понимании, как и у большинства наших граждан, а также нечистых на руку чиновников и сотрудников правоохранительных органов, взятка все еще воспринимается по старинке: принес конвертик, зашел в кабинет и передал. Не понимают они норму статьи 290 УК РФ, где четко прописано, что любое действие, поощрение или услуга может расцениваться как взятка. Хоть взаймы у друга на неделю