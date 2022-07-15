Бывший омский замминистра Сычев до сих пор не понял, почему его винят во взятке

Ежегодно 25 июля в России отмечается День сотрудников следствия Российской Федерации. В преддверии праздника Город55 расспросил руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики СКР по Омской области Михаила Зайцева об одном из самых громких дел текущего года — уголовном преследовании экс-заместителя министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Владимира Сычева.
Напомним, в чем именно обвиняют Сычева и кто вместе с ним сядет на скамью подсудимых. О возбуждении уголовного дела против чиновника стало известно 3 февраля текущего года. Тогда, как сообщал Город55, омский СК заявил, что экс-замминистра был задержан по подозрению в получении взятки от одного из предпринимателей на сумму свыше 1.5 млн рублей.
Позже Город55 выяснил, что этим предпринимателем является Дмитрий Шестаков — на тот момент генеральный директор ООО «Теплосетевая компания» (ТСК), организации, владельцем и главой которой ранее был сам Владимир Сычев. Помимо этого предпринимателю принадлежали две строительные фирмы ООО «Стройсиб» и ООО «Абсолютстройэксперт»
— Михаил Анатольевич, как продвигается дело Сычева и Шестакова, не появилось ли там чего-то нового?
— Появилось: стало больше эпизодов преступных посягательств и, соответственно, увеличилась общая сумма взяток. Более того, я уверен, что это далеко не предел и окончательная сумма еще не зафиксирована. Сейчас наши следователи анализируют все счета и все поступления этих фигурантов, что-нибудь еще обязательно найдем.
— И на чем основана такая уверенность, что в деле Сычева ставить точку пока что рано?
— Смотрите, будучи заместителем министра Сычев фактически руководил компанией, которая владела котельной и отапливала различные объекты в одном из районов Омской области (ООО «ТСК» — прим. ред.). Однако в открытую делать этого он не мог, вот и появилась схема с нашим вторым фигурантом — Шестаковым. У компании накопились немалые долги: ранее в кредит приобреталось различное оборудование, да и просто брались займы в коммерческих структурах. Задолженность нужно было как-то погашать, и Сычев, используя свою должность, действовал в интересах Шестакова, покровительствовал ему, решал его проблемы, а тот, в свою очередь, гасил долги своего покровителя.
— И много ли долгов там накопилось?
— Скажем так, они многократно превысят 5 млн рублей, поскольку только один из займов был оформлен на эту сумму, но были и другие, которые мы сейчас анализируем. Там какая ситуация: Сычев некоторое время был руководителем и учредителем этой компании, потом ушел в чиновники, а у руля встала его супруга (Ольга Сычева — прим. ред.), потому и необходимо досконально прошерстить все периоды с этими перестановками. Одно могу сказать точно, что от фактического руководства этой организацией он так и не отходил, даже будучи заместителем министра, о чем в деле имеются неопровержимые доказательства.
— Михаил Анатольевич, и что же это за доказательства?
— Все тайны следствия я вам раскрывать на данном этапе не буду, но скажу, что даже сам Шестаков в разговорах с людьми неоднократно говорил, что он лишь формальный руководитель, дескать, Сычев сейчас при должности и не может в открытую заниматься бизнесом.
— В момент задержания, во время избрания меры пресечения ни Сычев, ни Шестаков вину в инкриминируемых деяниях не признавали. Изменилась ли их позиция?
— Нет, все по-прежнему: не брали, не давали, не виноваты. Более того, я вам скажу, что и Сычев, и его приятель Шестаков до сих пор не понимают, почему их обвиняют во взяточничестве — мол, денег никто никому не передавал, на счета не перечислял, дорогими презентами не одаривал. Просто в их понимании, как и у большинства наших граждан, а также нечистых на руку чиновников и сотрудников правоохранительных органов, взятка все еще воспринимается по старинке: принес конвертик, зашел в кабинет и передал. Не понимают они норму статьи 290 УК РФ, где четко прописано, что любое действие, поощрение или услуга может расцениваться как взятка. Хоть взаймы у друга на неделю
— Даже так?!
— Да, есть разъяснения пленума Верховного суда по делам о взяточничестве и коррупции, где в том числе есть и такие примеры. Объясняю: некий условный чиновник или силовик не может взять деньги в долг у своего старинного приятеля, если, к примеру, деятельность этого приятеля попадает в сферу ваших должностных обязанностей.
— Михаил Анатольевич, как я понимаю, отчасти в этом деле это и произошло?
— Так и есть, бизнес Шестакова, который занимается строительством, напрямую касался должностных обязанностей замминистра Сычева. Потому, когда последний говорит, что он не при делах, да и фирмой, мол, не руководил, откуда тогда взялась взятка? Мы ему объясняем, убеждаем и доказываем обратное: доказательства формального руководства имеются, да и взаимовыгодное пересечение интересов фигурантов налицо.
Отметим, что к моменту написания этого материала Дмитрий Шестаков уже не является генеральным директором ООО «ТСК», его место в начале марта текущего года, видимо по чистой случайности, заняла дама с аналогичной фамилией — Анастасия Шестакова, а 19 апреля она же стала и учредителем общества.
Большое интервью с руководителем второго отдела по ОВД Михаилом Зайцевым читайте на следующей неделе.