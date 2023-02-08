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Posted Сегодня, 17:13

Published Сегодня, 17:13

Modified Сегодня, 17:17

Updated Сегодня, 17:17

Житель Омска заказал убийство супруги из-за развода и дочери

8 февраля 2023, 17:13
Фото: Город55
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Подозреваемый не хотел делить имущество и оставлять ребенка с матерью.

В Омске силовики возбудили уголовное дело на 41 летнего мужчину, которого подозревают в покушении на убийство по найму. Жертвой должна была стать 40-летняя супруга фигуранта.

«Предварительно, подозреваемый, не хотел делить имущество при разводе, а также определять место проживания маленькой дочери с матерью, потому и решил заказать убийство супруги. Для этого он пришел к знакомому, который ранее имел проблемы с законом, чтобы тот подыскал исполнителя», — рассказал Городу55 источник в силовых структурах

Когда посредник убедился, что приятель не шутит, то тут же сдал его силовикам. Все дальнейшие события проходили уже под пристальным вниманием оперативников полиции.

так, роль киллера на себя примерил сотрудник уголовного розыска, который встретился с заказчиком, получил аванс в размере 1 000 Евро, а также информацию о внешности, месте проживания и всех маршрутах передвижения «жертвы».

«После оперативник вновь встретился с подозреваемым и показал ему постановочные фото, которые якобы подтверждали убийство», — сообщил наш собеседник

При передачи оставшихся денег в размере еще 3 000 Евро заказчик несостоявшегося убийства и был задержан.

На допросе задержанный всячески отрицал свою причастность к инкриминируемым деяниям и уверял, что никаких денег он никому не передавал и якобы не просил никого убивать.

#Василий Попов#ЧП#Смерть#Убийство#Киллер#Общество#Город#Происшествия#Суд#Уголовное дело#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Россия
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