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Posted Сегодня, 08:49

Published Сегодня, 08:49

Modified Сегодня, 08:52

Updated Сегодня, 08:52

У погибшей в омском пожаре матери остался 10-летний сын

Сегодня, 08:49
Фото: ГУ МЧС России по Омской области
иллюстрация
Отец находится на вахте в другом регионе.

Как сообщили Городу55 в областном Следственном комитете, у погибшей 40-летней женщины есть еще один ребенок. В момент пожара 10-летний мальчик находился у бабушки. Также нам стало известно, что отец детей сейчас в Якутии, он работает вахтовым методом.

Напомним, ночью 15 января в деревне Белоусовка Павлоградского района загорелся частный дом. Площадь пожара — 100 «квадратов». В огне погибли мать и дочери двух, семи и девяти лет. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Ход расследования контролирует прокуратура. На место трагедии выехал губернатор Александр Бурков. Он планировал провести там заседание оперативного штаба.

Появились фото и видео с омского пожара, в котором погибли женщина и трое детей
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#Общество#Происшествия#Новости#Омская область#Павлоградский район#Смерть#Пожары#Следственный комитет#Уголовное дело
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