У погибшей в омском пожаре матери остался 10-летний сын

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
Modified Сегодня, 08:52
Updated Сегодня, 08:52
Как сообщили Городу55 в областном Следственном комитете, у погибшей 40-летней женщины есть еще один ребенок. В момент пожара 10-летний мальчик находился у бабушки. Также нам стало известно, что отец детей сейчас в Якутии, он работает вахтовым методом.
Напомним, ночью 15 января в деревне Белоусовка Павлоградского района загорелся частный дом. Площадь пожара — 100 «квадратов». В огне погибли мать и дочери двух, семи и девяти лет. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Ход расследования контролирует прокуратура. На место трагедии выехал губернатор Александр Бурков. Он планировал провести там заседание оперативного штаба.