У погибшей в омском пожаре матери остался 10-летний сын

Как сообщили Городу55 в областном Следственном комитете, у погибшей 40-летней женщины есть еще один ребенок. В момент пожара 10-летний мальчик находился у бабушки. Также нам стало известно, что отец детей сейчас в Якутии, он работает вахтовым методом.