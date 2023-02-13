«Спичеры» и «монтажники»: как работали омичи, арестованные за взрыв в Новосибирске

После такого вот изучения «контролеры» старались попасть в квартиры потенциальных жертв, где уже начинался «развод» и обман. Там они пускали в ход заученный текст или сценарий — тот самый «спич». Бегло осматривали газовое оборудование и говорили, что оно якобы старое, неисправное и требует немедленной замены. Часто для убедительности «контролеры» «Межрегионгаз Сервиса», по показаниям Павла Мочулы, намеренно пережимали газовый шланг или незаметно открывали конфорки, чтобы в квартире появился запах газа. Сомневающихся граждан пугали взрывом газа, крупными штрафами, которые будут наложены здесь и сейчас, немедленным отключением от газоснабжения, а то и вовсе уголовным делом.