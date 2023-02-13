«Спичеры» и «монтажники»: как работали омичи, арестованные за взрыв в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
В Новосибирске силовики продолжают разбираться во всех нюансах шокирующего происшествия — взрыва газа в доме по улице Линейной, 39, в результате которого 13 человек погибли и еще 9 пострадали. Многие из раненых находятся в крайне тяжелом состоянии. В пятницу, 10 февраля, суд отправил в СИЗО первых подозреваемых по уголовному делу — жителей Омской области 45-летнюю Ирину Урбах и 24-летнего Евгения Кавуна, которые трудились на ООО «Межрегионгаз Сервис».
Ранее в своем расследовании Город55 рассказывал о двух омских компаниях с аналогичными названиями и оказался прав насчет одной из них — «Межрегионгаз Сервис», которая «прописана» на улице 22-го Партсъезда, 49, учредителем и директором которой является Павел Мочуло. Как нам подтвердил источник в силовых структурах, вопросы у следователей появились как раз именно к этой конторе. Ее сотрудниками, собственно, и являлись арестованные Урбах и Кавун.
На этот раз мы копнули чуть глубже, изучили некоторые материалы уголовного дела, приговоры суда и решения апелляционной инстанции в отношении идейных организаторов и руководителей «Межрегионгаз Сервиса». Так уж получилась, что сейчас они находятся в колонии, хотя дело их живет и прекрасно функционирует. Выяснили, кто стоял у истоков компании, как она связана с Ульяновском, где и по какой схеме работали эти «псевдогазовщики». Рассказываем.
Начало
Все началось еще в апреле 2018 года, когда на необъятных просторах нашей страны познакомились житель Омска Павел Мочуло и гость из ближнего зарубежья Васиф Салимов. Уже тогда у последнего имелась контора с лжегазовщиками, куда он и позвал Мочуло поработать в качестве контролера. Эта работа заключалась в осмотре газового оборудования в квартирах граждан.
Далее, по показаниям Мочулы, в феврале 2019 года Салимов позвонил ему и попросил приехать в Ижевск, мол, нужен слесарь. Омич согласился, немного потрудился в центре Поволжья, а затем вернулся в Омск, но уже вместе с Салимовым.
Здесь, на берегах Иртыша, Салимов и предложил Мочуле зарегистрировать на свое имя фирму: сам он это сделать не мог, поскольку не имел российского гражданства. За это Павлу Мочуле, как значится в документах суда, пообещали ежемесячно платить по 15 тысяч рублей. Сказано — сделано, омич собрал пакет нужных документов и отнес их в налоговую. Так 23 апреля 2020 года на бизнес-карте Омска и появился тот самый «Межрегионгаз Сервис», который фиктивно прописали в здании на улице 22-го Партсъезда.
После регистрации Мочуло выписал на Салимова доверенность на представление интересов компании, и тот укатил обратно в Ижевск, но слово сдержал — ежемесячно перечислял оговоренную сумму. В начале июля 2020 года, как уверяет Мочуло, Салимов вновь с ним связался, заявил, что перебирается работать в Ульяновск, попросил перевезти на его автомобиле нескольких сотрудников и позвал омича работать к себе монтажником.
Был в этой истории, как значится в материалах уголовного дела, и третий персонаж — еще один житель Омска Роман Шустов, который был давно знаком с Васифом Салимовым. После регистрации «Межрегионгаз Сервиса» Шустов фактически стал правой рукой Салимова — руководил работой конторы, когда идейный организатор отсутствовал, вел все отчеты, собирал деньги и переводил их «Межрегионгаз Сервису».
К слову, зарегистрировать липовую контору именно в Омске, а не в Ижевске или Ульяновске Салимов решил не случайно: согласно его показаниям на следствии, тем самым он хотел свести к нулю риски по обращениям обманутых граждан с претензиями — мол, компания далеко и связываться никто не будет.
Спичеры, монтажники да диспетчеры
Однако куда интереснее в документах, с которыми мы ознакомились, выглядит схема, по которой работали эти липовые газовщики. Тут вам и психология, и маркетинг, и коспирация.
По «гениальному» замыслу Васифа Салимова все сотрудники «Межрегионгаз Сервис» условно делились на три категории. Одни работники, которые назывались «контролерами», попадая в квартиры, как указано в материалах уголовного дела, всеми правдами и неправдами пытались убедить жильцов заменить газовое оборудование: шланги, краны и счетчики. Для этого в ход шли заранее заготовленные и заученные речи — «спичи», которые составлял лично Салимов. Помимо них в конторе работали так называемые «спичеры» — те, кто распространял среди «контролеров» те самые «спичи». И, наконец, третья категория — это «монтажники», работники, которые занимались непосредственно установкой и заменой оборудования.
В Ульяновске «Межрегионгаз Сервис» арендовал офис, где хранилась вся документация, спецодежда «газовщиков» и все оборудование, часть из которого закупалось в Омске. При этом никакого профессионального обучения, как выяснили следователи, кроме «спичей», никто из работников фирмы, в том числе и «монтажники», которые монтировали газовое оборудование, не проходили.
Рабочий день этих лжегазовщиков начинался в офисе. На утренних совещаниях, по словам экс-работников фирмы, «контролеры» повторяли «спич» и разыгрывали ситуации общения с клиентами. Вечером бравые сотрудники вновь возвращались «на базу», где отчитывались о выполненной работе и сдавали деньги. Заработную плату в «Межрегионгаз Сервисе» платили ежедневно, в зависимости от количества выполненных заявок
Во время совещаний в офисе именно Салимов или Шустов, по версии силовиков, рассказывали о приемах и методах продаж, навязывания услуг по установке или замене внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, проводили «распичевки», тренируя диалог контролеров с покупателем с целью мотивации на большее количество продаж. При этом в своих «спичах» эти «газовщики» использовали навыки скрытого психологического воздействия.
Также Салимов и Шустов лишь на словах объясняли «монтажникам», которые не имели должного образования и квалификации, как демонтировать, устанавливать и менять газовое оборудование.
Штрафы, взрыв и уголовка
Теперь о том, как работали эти псевдогазовщики на месте, в том числе и в Новосибирске. Об этом следователям и суду поведали многочисленные свидетели, недостатка в коих не было.
Все начиналось с поквартирного обхода определенного жилого массива — в «Межрегионгаз Сервисе» — это называлось «квадрат» или «территория». Собственно, во время первых допросов об этом рассказывал и Евгений Кавун.
Эти самые «квадраты» работникам выдавали и распределяли Роман Шустов либо сам Васиф Салимов. Во время обхода «контролеры» или «спичеры» выявляли потенциальных «клиентов», в основном из числа пенсионеров. В «Межрегионгаз Сервисе» это называлось «изучение спроса».
После такого вот изучения «контролеры» старались попасть в квартиры потенциальных жертв, где уже начинался «развод» и обман. Там они пускали в ход заученный текст или сценарий — тот самый «спич». Бегло осматривали газовое оборудование и говорили, что оно якобы старое, неисправное и требует немедленной замены. Часто для убедительности «контролеры» «Межрегионгаз Сервиса», по показаниям Павла Мочулы, намеренно пережимали газовый шланг или незаметно открывали конфорки, чтобы в квартире появился запах газа. Сомневающихся граждан пугали взрывом газа, крупными штрафами, которые будут наложены здесь и сейчас, немедленным отключением от газоснабжения, а то и вовсе уголовным делом.
Пенсионерам, естественно, говорили о внушительной скидке, которой на самом деле не было, а копеечные услуги, скажем по замене шланга, продавались в разы, а то и в десятки раз дороже.
После того как доверчивые жильцы давали свое согласие, как уверяют бывшие сотрудники «Межрегионгаз Сервиса», оформлялась заявка и договор, а затем через мессенджер «Вотсап», где были созданы сразу несколько групп для своих, вызывались уже «монтажники», которые приходили и меняли оборудование.
Вот что рассказывает одна из жительниц Ульяновска, которой «посчастливилось» познакомиться с работниками этой конторы.
«11 декабря 2020 года ко мне в квартиру пришли двое молодых людей, которые были в форменной одежде работников газовой службы и представились работниками Горгаза. Мне они показали удостоверение. После один из них сразу подошел к газовой колонке, посмотрел и сразу сказал, что они будут менять газовые шланги», — говорит потерпевшая.
Женщина стала возражать: мол, зачем это нужно, если она поменяла все шланги два года назад, а шесть месяцев назад работники легального Горгаза все проверяли и не нашли никаких неисправностей.
«Меня никто не слушал. Один из парней сразу стал снимать шланги и менять их. Второй говорил, что шланги надо заменить, что они могут загореться, твердил о штрафах, если их не заменить. Я этих штрафов и испугалась и позволила продолжить работу. После эти парни сказали, что их услуги стоят 3200 рублей, я заплатила и они ушли», — пояснила обманутая жительница Ульяновска.
Только после ухода этих «монтажников» женщина посмотрела договор и поняла, что ее обманули, так как шланги ей поменяли работники фирмы из Омска. А через некоторое время к ней в квартиру пришли легальные газовщики, которые сказали, что ей поставили некачественные шланги и что старые были лучше.
Еще одна обманутая пенсионерка сразу после такой вот замены поняла, что ее обманули, догнала липовых газовщиков и стала требовать вернуть ей деньги. «Монтажник» попытался ретироваться, но женщина его не пускала, и в это время мимо проезжал наряд ППС.
«Я остановила полицейских, объяснила ситуацию, нас всех доставили в отдел, там я написала заявление, но потом мне сказали, что у этой фирмы все легально — мол, работают на законных основаниях, и я забрала документы», — уверяет потерпевшая.
К слову, имелся у «Межрегионгаз Сервиса» и свой так называемый диспетчер: работавшая на этой должности женщина заявила следствию и суду, что с Салимовым она познакомилась в Красноярске и после открытия новой фирмы отвечала на звонки граждан и убеждала их, что фирма действительно работает легально и является подрядчиком, например, ООО «Газпром Межрегионгаз». Телефон доверчивым жильцам подсовывали «контролеры» или «монтажники».
Спрут
Однако со временем мнение ульновских силовиков о легальной работе «Межрегионгаз Сервиса» в корне поменялось. После шквала заявлений и обращений от обманутых жильцов города в СКР по Ульяновской области возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» и в конце декабря 2020 года задержали Романа Шустова на съемной квартире в Ульяновске, а Павла Мочулу и Васифа Салимова — в Уфе.
После был суд, который признал всю троицу виновными в инкриминируемых деяниях и отправил Мочулу, Салимова и Шустова в колонию общего режима на сроки от 3 до 3.5 лет.
Вот только обезглавленный «Межрегионгаз Сервис» продолжил прекрасно функционировать, привлекать и нанимать новых сотрудников и гастролировать по городам страны. В частности, известно, что эти липовые газовщики наследили в Ульяновске, Ижевске, Самаре, Тюмени, Омске и Новосибирске. И неизвестно, сколько еще таких вот горе-«монтажников» и «спичеров» сейчас колесит по стране.