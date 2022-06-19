Крушение параплана, авария с тремя детьми, Омская область на ПМЭФ-2022

Омская делегация тоже поехала в Санкт-Петербург. На полях форума Город55 пообщался первым вице-губернатором Дмитрием Ушаковым. Он заявил, что в особой экономической зоне «Авангард» закончились места для резидентов. Теперь наш регион будет обращаться к федеральному правительству с просьбой расширить зону. Также Ушаков без тени сомнений назвал Омск столицей Сибири. В новых реалиях требуется свежо взглянуть на отношения между регионами. Акценты сейчас смещаются с конкуренции на поддержку. И Омская область может стать выгодным логистическим партнером. Приводим полное интервью Дмитрия Ушакова Городу55: