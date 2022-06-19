Крушение параплана, авария с тремя детьми, Омская область на ПМЭФ-2022

19 июня в деревне под Омском погибли двое мужчин. Они не справились с управлением парапланом. Происшествием заинтересовались в СК. После доследственной проверки было принято решение о возбуждении уголовного дела. Есть видеозапись с места трагедии:
16 июня водитель пассажирской маршрутки сбил троих детей на перекрестке. Они переходили дорогу по правилам. Из-за ДТП в центре города образовалась масштабная пробка. Пока пострадавшими занимались медики, проверку после происшествия взяла на контроль прокуратура. Вечером того же дня свои разъяснения по поводу инцидента дал водитель маршрутки — «они как-то неожиданно появились». На следующий день по факту ДТП было возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения. Появилось видео, на котором есть момент происшествия:
Понедельник для омичей начался с химических «ароматов». Жители города жаловались на неприятный запах по всему городу. Аналогичные сообщения поступали и во вторник, 14 июня. Говорилось о едких гари, газе и канализации в воздухе. Только в социальных сетях Город55 насчитал свыше двух десятков жалоб. Ситуация повторилась даже на следующий день. Жители Нефтяников и Московки чувствовали запах горелой резины и газа. Однако, профильные ведомства не спешили объявлять о превышении ПДК веществ. Например, в понедельник сообщается только об избытке пыли. Хотя позже стало известно о повышенном содержании в воздухе аммиака, этилбензола и сероводорода. А в среду в минприроды рассказали об истинном источнике некоторых «ароматов». Под Омском никак не могли потушить пометохранилище Сибирской птицефабрики. Конечно, не только этот фактор влияет на омскую экологию. К слову, 16 июня омичи дышали неким ортоксилолом…
С 15 по 18 июня проходил Петербургский международный экономический форум. Он стал традиционной площадкой для обсуждения насущных вопросов. В ходе своего выступления Президент РФ назвал принципы, на которых будет строиться отечественная экономика; заявил, что Россия может экспортировать не меньше 50 млн тонн зерна в год; а также заверил, что наша страна не будет препятствовать возвращению иностранных компаний. Владимир Путин вынес и ряд предложений, например, снизить ставку по ипотеке до 7% годовых. Глава страны также выступил с инициативой запустить глобальную реформу ЖКХ. И еще одна идея, которая придется по душе представителям бизнеса:
Омская делегация тоже поехала в Санкт-Петербург. На полях форума Город55 пообщался первым вице-губернатором Дмитрием Ушаковым. Он заявил, что в особой экономической зоне «Авангард» закончились места для резидентов. Теперь наш регион будет обращаться к федеральному правительству с просьбой расширить зону. Также Ушаков без тени сомнений назвал Омск столицей Сибири. В новых реалиях требуется свежо взглянуть на отношения между регионами. Акценты сейчас смещаются с конкуренции на поддержку. И Омская область может стать выгодным логистическим партнером. Приводим полное интервью Дмитрия Ушакова Городу55: