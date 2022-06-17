Чем пахнет ортоксилол? В воздухе над Омском нашли необычное вещество

В Обь-Иртышском УГМС рассказали, какие выбросы фиксировали в воздухе над Омском накануне, 16 июня. Оказалось, что стационарные посты зафиксировали превышение сразу по двум веществам, и оба нарушения зафиксировали в Советском округе Омска.
Так, в округе зафиксировали 1 ПДК этилбензола и сразу 3 ПДК ортоксилола. Вещество находят в городе нечасто, и его источниками могут быть всего несколько предприятий. В других округах города превышений норм по опасным веществам в этот день не фиксировалось.
В минприроды эту информацию пока не прокомментировали, отметив, что неприятный химический запах в городе не всегда говорит о повышенном содержании опасных веществ в воздухе.
Согласно проекту Города55 «Трубы 2.0», ортоксилол выделяют АО «Омскводоканал», ООО «Инвестхимпром», ООО «Энергоавтотранс», АО «Газпромнефть-ОНПЗ», ПАО «Омский каучук». Этилбензол могло принести с площадок ОАО «Омское монтажное специализированное управление № 1», ООО «Астра».