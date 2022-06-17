Чем пахнет ортоксилол? В воздухе над Омском нашли необычное вещество

Так, в округе зафиксировали 1 ПДК этилбензола и сразу 3 ПДК ортоксилола. Вещество находят в городе нечасто, и его источниками могут быть всего несколько предприятий. В других округах города превышений норм по опасным веществам в этот день не фиксировалось.