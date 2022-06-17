Владимир Путин предложил навсегда отменить плановые проверки для российского бизнеса

Выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума Владимир Путин заявил об отказе проведения плановых проверок бизнеса.
«Есть все основания сделать еще один кардинальный шаг вперед: навсегда, на постоянной основе отказаться от проведения большинства проверок всего российского бизнеса, деятельность которого не связана с высокими рисками причинения вреда», — заявил президент.
Затронул глава государства и тему декриминализации некоторых экономических преступлений. В частности, в ближайшее время должен быть принят законопроект о сокращении сроков давности по налоговым преступлениям, а также об отказе в возбуждении уголовных дел после полного погашения налоговой недоимки.
«Нужно аккуратно подойти к декриминализации целого ряда экономических составов преступлений, например, о работе без лицензии или аккредитации. Также следует подумать об увеличении порога привлечения к ответственности при неуплате таможенных и других обязательных платежей», — сообщил Путин.
Также президент отметил, что в России давно не менялись параметры определения крупного и особо крупного ущерба, даже не смотря на накопленную инфляцию.
«С 2016 года накопленная инфляция составила где-то 50 процентов, а параметры не менялись, надо будет изменить и скорректировать», — считает глава государства.
Необходимо, как считает президент, изменить и основания для заключения предпринимателей под стражу и продления им сроков предварительного заключения.
«Обращаю внимание правоохранительных структур: необходимо покончить с такой практикой и прошу правительство и верховный суд подготовить соответствующие поправки в закон», — попросил Владимир Путин
Эта работа, по поручению президента, должна быть закончена до 1 октября текущего года.