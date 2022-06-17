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Владимир Путин предложил навсегда отменить плановые проверки для российского бизнеса

Владимир Путин предложил навсегда отменить плановые проверки для российского бизнеса

17 июня, 20:16
Это коснется всех компаний, деятельность которых не связана с риском для здоровья и экологии

Выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума Владимир Путин заявил об отказе проведения плановых проверок бизнеса.

«Есть все основания сделать еще один кардинальный шаг вперед: навсегда, на постоянной основе отказаться от проведения большинства проверок всего российского бизнеса, деятельность которого не связана с высокими рисками причинения вреда», — заявил президент. 

Затронул глава государства и тему декриминализации некоторых экономических преступлений. В частности, в ближайшее время должен быть принят законопроект о сокращении сроков давности по налоговым преступлениям, а также об отказе в возбуждении уголовных дел после полного погашения налоговой недоимки. 

«Нужно аккуратно подойти к декриминализации целого ряда экономических составов преступлений, например, о работе без лицензии или аккредитации. Также следует подумать об увеличении порога привлечения к ответственности при неуплате таможенных и других обязательных платежей», — сообщил Путин. 

Также президент отметил, что в России давно не менялись параметры определения крупного и особо крупного ущерба, даже не смотря на накопленную инфляцию. 

«С 2016 года накопленная инфляция составила где-то 50 процентов, а параметры не менялись, надо будет изменить и скорректировать», — считает  глава государства. 

Необходимо, как считает президент, изменить и основания для заключения предпринимателей под стражу и продления им сроков предварительного заключения. 

«Обращаю внимание правоохранительных структур: необходимо покончить с такой практикой и прошу правительство и верховный суд подготовить соответствующие поправки в закон», — попросил Владимир Путин

Эта работа, по поручению президента, должна быть закончена до 1 октября текущего года. 

#Общество#Город#Новости#Владимир Путин#Президент РФ#Бизнес и власть#Экономика#Криминал#Происшествия#Василий Попов
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