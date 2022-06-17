Владимир Путин предложил навсегда отменить плановые проверки для российского бизнеса

Затронул глава государства и тему декриминализации некоторых экономических преступлений. В частности, в ближайшее время должен быть принят законопроект о сокращении сроков давности по налоговым преступлениям, а также об отказе в возбуждении уголовных дел после полного погашения налоговой недоимки.