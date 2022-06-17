В омской особой экономической зоне «Авангард» закончилось место для резидентов

Город55 на полях ПМЭФ-2022 взял интервью у главы делегации Омской области Дмитрия Ушакова. Первый вице-губернатор сообщил, что особая экономическая зона «Авангард» уже заполнилась резидентами, и в конце года регион обратится в Москву с просьбой ее расширить.