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В омской особой экономической зоне «Авангард» закончилось место для резидентов

В омской особой экономической зоне «Авангард» закончилось место для резидентов

17 июня, 18:12
Фото: Правительство Омской области
Первый вице-губернатор Дмитрий Ушаков сообщил Городу55, что Омская область обратится в федеральное правительство с просьбой расширить зону.

Город55 на полях ПМЭФ-2022 взял интервью у главы делегации Омской области Дмитрия Ушакова. Первый вице-губернатор сообщил, что особая экономическая зона «Авангард» уже заполнилась резидентами, и в конце года регион обратится в Москву с просьбой ее расширить.

- Зона «Авангард» - это наша гордость, - сообщил Дмитрий Ушаков. - Мы ее создали за девять месяцев. Это было практически невозможно, но мы смогли. Якорными резидентами выступили «Газпромнефть» и ГК «Титан». Потом пришли и другие проекты. Сейчас их количество фактически полностью уже занимают всю территорию зоны. Дополнительные производства мы сейчас уже не можем включить в эту зону, не можем принимать заявки. Когда процедура закончится с нашими якорными резидентами, губернатор Александр Бурков обратится в федеральное правительство с просьбой расширить эту зону. Я думаю, что обращение будет сформировано в конце года. 

Напомним, основная задача особой зоны «Авангард» - создание благоприятных условий для российских и международных компаний, которые решат реализовать свои инвестиционные проекты. Ее создание было одобрено в 2020 году постановлением правительства Российской Федерации.

#Антон Маликов#Эксклюзивы#Дмитрий Ушаков#ПМЭФ-2022
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