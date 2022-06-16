За жизнь борются врачи. В центре Омска маршрутка сбила трех детей на «зебре»

В серьезной аварии в центре Омска пострадали трое детей. Трагедия произошла около 15:40 на регулируемом пешеходном переходе в самом центре Омска, у здания горсовета.
61-летний водитель маршрутки на полном ходу въехал в компанию 15-летних школьников, которые переходили дорогу. Газель двигалась по 222 маршруту (МСЧ №9 - Онкодиспансер).
На данный момент известно, что все дети получили серьезные травмы и находятся в больнице. Одна из девочек была доставлена в медучреждение без сознания. За жизнь ребенка сейчас борются врачи реанимации.