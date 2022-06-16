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За жизнь борются врачи. В центре Омска маршрутка сбила трех детей на «зебре»

За жизнь борются врачи. В центре Омска маршрутка сбила трех детей на «зебре»

16 июня, 16:39
Фото: Город55

Водитель маршрутки сбил троих детей на перекрестке у омского горсовета

Они переходили дорогу на зеленый сигнал светофора.

В серьезной аварии в центре Омска пострадали трое детей. Трагедия произошла около 15:40 на регулируемом пешеходном переходе в самом центре Омска, у здания горсовета.

61-летний водитель маршрутки на полном ходу въехал в компанию 15-летних школьников, которые переходили дорогу. Газель двигалась по 222 маршруту (МСЧ №9 - Онкодиспансер). 

Город55

На данный момент известно, что все дети получили серьезные травмы и находятся в больнице. Одна из девочек была доставлена в медучреждение без сознания. За жизнь ребенка сейчас борются врачи реанимации.

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