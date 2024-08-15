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ДТП с детьми

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Август
За сутки на дорогах Омской области в ДТП пострадали более десяти человек
В региональном Минздраве рассказали о статистике ДТП в Омской области, за сутки в БСМП №1 доставили более десятка пострадавших.
15 августа, 13:29
312 пострадавших и 17 погибших. За июль в Омской области произошло более двухсот ДТП
В МВД России сообщили, что в июле на дорогах Омской области произошло 241 ДТП, в авариях погибли 17 человек, еще 312 пострадали.
6 августа, 13:29
В Омске виновник ДТП, в котором пострадали пенсионерка и ребенок, пойдет под суд
Прокуратура передала в суд дело омича, который стал виновником тройного ДТП с пострадавшими, ему грозит до двух лет лишения свободы.
6 августа, 11:31
Июль
Пять пострадавших и один погибший. Днем в Омской области произошло два жестких ДТП
О деталях аварий рассказали в региональном УМВД, одна из них произошла в Шербакульском районе, вторая — на проспекте Мира в Омске.
23 июля, 14:08
Пострадали дети. В Омске легковушка врезалась в пассажирский автобус
В Омске водитель легковушки нарушила ПДД и врезалась в пассажирский автобус, в результате аварии медицинская помощь понадобилась девочкам 4 и 8 лет.
23 июля, 12:22
Июнь
Доставлен в больницу. На центральной улице Омска ребенок попал под колеса автомобиля
Ребенок переходил дорогу в неположенном месте.
23 июня, 10:18
Госпитализировали. В Омской области под колеса машины попал шестилетний велосипедист
Ребенок ехал по краю дороги, когда на него наехал водитель без прав.
22 июня, 08:24
В Омской области 78-летний водитель иномарки сбил подростка на велосипеде
В Госавтоинспекции уточнили, что 78-летний водитель сбил велосипедиста, когда тот ехал по Исилькульскому тракту. 15-летнего школьника доставили в больницу. Идет проверка.
14 июня, 03:19
В Омской области 13-летний водитель мопеда улетел в кювет и получил травмы
В селе Такмык Большереченского района 13-летний водитель мопеда не справился с управлением и улетел в кювет, сейчас обстоятельства инцидента устанавливают полицейские.
12 июня, 04:43
Май
В Омской области насмерть разбился 10-летний водитель мотороллера
1 мая, 11:37
Апрель
Ребенок в больнице. 7-летний школьник перебегал дорогу и попал под колеса иномарки
18 апреля, 03:07
В Омске водитель сбил 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу
На проспекте Менделеева водитель сбил ребенка, переходившего дорогу по пешеходному переходу, по этому факту правоохранители начали проверку.
10 апреля, 12:28
Март
Следственный комитет начал проверку после ДТП со скорой помощью в Омске
26 марта, 09:32
Теплая остановка вместо дома, история выжившего и сюрпризы от погоды. Омск сегодня
18 марта, 14:29
Стали известны новые подробности о погибших в жуткой аварии на трассе Тюмень-Омск
Авария забрала жизни 8 человек, среди них оказались две омские студентки.
18 марта, 14:02
Ехали в гости к дедушке. Появились подробности о детях, погибших в аварии на трассе
На омском автовокзале брата с сестрой провожали родители, а в Тюкалинске их готовились встречать бабушка с дедушкой.
18 марта, 11:05
«Помогал другим». Сестра выжившего в жуткой аварии рассказала о его состоянии
30-летний Иван Саньков оказался одним из выживших в страшной аварии на трассе Тюмень-Омск, ему чудом удалось выбраться из горящего микроавтобуса.
18 марта, 09:01
Смертельное ДТП, нападение на полицейского и бесплатные хоккейные матчи. Омск сегодня
16 марта, 14:02
Февраль
В Омске автобус сбил 16-летнюю девочку на пешеходном переходе
ДТП случилось в Октябрьском округе, омичке понадобилась медицинская помощь.
16 февраля, 12:32
Сдавал задним ходом. В Омской области водитель наехал на женщину и ребенка
ДТП с пострадавшими произошло в Калачинском районе.
10 февраля, 10:59

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