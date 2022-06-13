Снова нечем дышать. Омичи пожаловались на едкий коктейль из выбросов

Источник выбросов пока не найден. Интересно, что вместе с жалобами на вонь омичи рассказали о шуме, который каждую ночь доносится с северной промзоны. Минувшей ночью к гулу прибавились сирены, которые не давали спать как минимум до 7 часов утра.