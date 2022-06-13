Снова нечем дышать. Омичи пожаловались на едкий коктейль из выбросов

На следующий день после празднования Дня России в Омске почувствовались едкие выбросы. Жалобы в паблике «Дыши. Омск» появились от жителей разных районов города, но больше всего их, ожидаемо, оказалось от жителей Нефтяников.
«Улица 22 Апреля, запах химии и мазута», «Ермак, тухлый запах химии, похож на сероводород», «На Мира пахнет резиной», — перечисляют омичи. Жители сообщили, что отправили в экомониторинг свои жалобы, но информации о выезде эколаборатории пока нет.
Также на химическую вонь внезапно пожаловались жители Центрального округа Омска: в районе 28-й Северной омичи почувствовали запах гуаши — аналогично пахнет фенол, считают омичи. На улице Октябрьской также пахнет газом, который зачастую свидетельствует о выбросах именно фенола.
Источник выбросов пока не найден. Интересно, что вместе с жалобами на вонь омичи рассказали о шуме, который каждую ночь доносится с северной промзоны. Минувшей ночью к гулу прибавились сирены, которые не давали спать как минимум до 7 часов утра.
Согласно приложению «Эковизор», к утру в Омске наблюдался умеренно загрязненный воздух. Зафиксированы концентрации взвешенных частиц.