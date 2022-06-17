Жуткая авария с тремя детьми и маршруткой в центре Омска обернулась уголовным делом

Вчера, 16 июня, на улице Думской произошла серьезная авария. Водитель маршрутки № 222 наехал на светофоре на двух девочек и мальчика. Они переходили дорогу на зеленый сигнал. В результате ДТП подростка отпустили домой, а его подруг госпитализировали. Одна из них получила серьезные травмы.