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Жуткая авария с тремя детьми и маршруткой в центре Омска обернулась уголовным делом

Жуткая авария с тремя детьми и маршруткой в центре Омска обернулась уголовным делом

17 июня, 09:56
Фото: Город55

В Омске завели уголовное дело после ДТП с детьми в центре города

Водитель нарушил правила дорожного движения.

Вчера, 16 июня, на улице Думской произошла серьезная авария. Водитель маршрутки № 222 наехал на светофоре на двух девочек и мальчика. Они переходили дорогу на зеленый сигнал. В результате ДТП подростка отпустили домой, а его подруг госпитализировали. Одна из них получила серьезные травмы.

Полиция возбудила уголовное дело за нарушение правил дорожного движения. В момент ДТП в салоне маршрутки находились 10 пассажиров, никто не пострадал. Выяснилось, что в течение года водителя маршрутки пять раз ловили на нарушениях правил дорожного движения при перевозке пассажиров.

#Вероника Жукова#Происшествия#Новости#Омск#ДТП#Дети#Полиция
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