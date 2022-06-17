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Дмитрий Ушаков: «Бизнес начал воспринимать Омск как зону для логистических проектов»

Дмитрий Ушаков: «Бизнес начал воспринимать Омск как зону для логистических проектов»

17 июня, 18:39
Фото: Вячеслав Крузман / Правительство Омской области
Город55 взял интервью у первого вице-губернатора Омской области на полях Петербургского международного экономического форума. Интересных заявлений было сделано немало.

- Дмитрий Владимирович, как можно в связи с быстро меняющимся миром сегодня прогнозировать экономическую ситуацию? 

- Тема форума – Россия в новых реалиях. Тут нужно рассматривать не столько условия взаимодействия с внешним миром, сколько усиление межрегиональной кооперации. И сегодня на форуме мы, как субъект РФ, договорились об организации бизнес-миссий с регионами, которые являются локомотивами, лидерами экономического роста. Это ХМАО, Краснодарский край и Волгоградская область

Губернатор Александр Бурков уже с марта начал усиление межрегиональной кооперации, были визиты в Свердловскую, Новосибирскую области, Кузбасс, Казахстан. Мы как субъект усиливаем межрегиональную кооперацию, помогаем друг другу, налаживаем связи между организациями промышленности, сельхозтоваропроизводителями, и выходим на вектор взаимодействия с соседними странами – это Казахстан, Узбекистан, чтобы экспортировать свою сельскохозяйственную продукцию и через страны Юго-Восточной Азии выходить на Китай.

Сейчас Омская область, как и многие субъекты, находится во внутренне непростых условиях. Наложенные западные ограничения имеют отлагательный эффект, и мы сами видим, что по налоговым поступлениям начинается замедление. Но мы предпринимаем меры, в том числе по налоговому стимулированию, чтобы хоть как-то смягчить волну, которая будет нас накрывать с осени.

Правительство Омской области

- Омск соперничает с Оренбургской областью за создание ворот в Азию? Вообще, не окажется ли сейчас Сибирь в более выгодном положении, ведь европейская часть окружена недружественными странами, а сибирская – по большей части дружественными? 

- Не зря же сейчас вспоминают о том, что Сибирь – житница России. Мне, как представителю сибирского субъекта, приятно и радостно, что федеральные власти начинают обращать более пристальное внимание на развитие Сибири и Дальнего Востока. И бизнес, пересматривая свою логистику, приходит к нам в Омскую область сейчас в первую очередь, чтобы открывать какую-то логистическую инфраструктуру. Сейчас активно обсуждается вопрос о зерновых коридорах. Вот на полях ПМЭФ мы договорились о строительстве сети элеваторов на территории Омской области, чтобы экспортировать зерновых в Казахстан. Также Wildberries у нас собирается логистический центр строить. Если раньше мы достаточно долго вели переговоры, то сейчас бизнес пересматривает предыдущую стратегию, и Омск видится им как крайне перспективный регион для реализации своих логистических проектов.

- Что вы можете сказать по поводу кооперации всей Сибири? Возможна ли она? Вот Красноярск и Новосибирск постоянно спорят по поводу того, кто является столицей Сибири…

- Мне вообще смешно смотреть на этот спор, потому что, конечно, столицей является Омск. Но на самом деле, у нас же есть ассоциация «Сибирское соглашение», куда входят все регионы СФО. И в рамках межрегиональной кооперации все эти споры ушли на второй план. Сейчас мы, вся Сибирь, как единый кулак. И полпред Анатолий Серышев нас на это настраивает. Мы разработали единую программу, куда вошли проекты от всех субъектов, в том числе и от Омской области. Там заложено 4 триллиона рублей, из которых 3,1 – частные инвестиции

- Что сейчас происходит с особой экономической зоной «Авангард». Как она развивается? Какие планы на ближайшее будущее?

- Зона «Авангард» - это наша гордость. Мы ее создали за девять месяцев. Это было практически невозможно, но мы смогли. Якорными резидентами выступили «Газпромнефть» и ГК «Титан». Потом пришли и другие проекты. Сейчас их количество фактически полностью уже занимают всю территорию зоны. Дополнительные производства мы сейчас уже не можем включить в эту зону, не можем принимать заявки. Когда процедура закончится с нашими якорными резидентами, губернатор Александр Бурков обратится в федеральное правительство с просьбой расширить эту зону. Я думаю, что обращение мы сформируем в конце года. Мы, если честно, сами не ожидали, что зона так быстро наполнится.  

#Антон Маликов#ПМЭФ-2022#Всегда актуально#Спецпроекты#Омск#Дмитрий Ушаков
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