Дмитрий Ушаков: «Бизнес начал воспринимать Омск как зону для логистических проектов»

- Не зря же сейчас вспоминают о том, что Сибирь – житница России. Мне, как представителю сибирского субъекта, приятно и радостно, что федеральные власти начинают обращать более пристальное внимание на развитие Сибири и Дальнего Востока. И бизнес, пересматривая свою логистику, приходит к нам в Омскую область сейчас в первую очередь, чтобы открывать какую-то логистическую инфраструктуру. Сейчас активно обсуждается вопрос о зерновых коридорах. Вот на полях ПМЭФ мы договорились о строительстве сети элеваторов на территории Омской области, чтобы экспортировать зерновых в Казахстан. Также Wildberries у нас собирается логистический центр строить. Если раньше мы достаточно долго вели переговоры, то сейчас бизнес пересматривает предыдущую стратегию, и Омск видится им как крайне перспективный регион для реализации своих логистических проектов.