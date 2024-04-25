«Реновация» по-омски. 720 домов приговорили к сносу ради нового ЖК на Северных

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
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Updated Сегодня, 04:54
В Омске доработали проект комплексного развития несмежных территорий жилой застройки в границах улиц 16-я Северная, Красный Пахарь, 3-я Северная и Герцена. Если ранее речь шла о застройке одной территории площадью сначала 2,2 га, а затем 28 га, то теперь говорится уже о двух территориях площадью 43,2 га.
Как следует из проекта решения администрации Омска, который должен подписать мэр Сергей Шелест, на реализацию проекта КРТ у застройщика будет 10 лет. Определят его на торгах.
В зоне комплексного развития территории находятся сотни частных домов, многоквартирные дома и нежилые здания. Под снос попадают 728 частных домов и пять многоквартирных домов. Аварийными признаны дома на улице 2-я Совхозная, 87б, Совхозная, 101а и 14-я Северная, 151б. К неаварийным относятся многоквартирные дома на 8-й Северной, 218 и 16-й Северной, 144А. Также избавиться планируют от гаражей, бань, магазинов, автомоек и шиномонтажек, расположившихся в границах зоны КРТ. Летом прошлого года, кстати, количество приговоренных к сносу домов было почти в два раза меньше.
Минимальный объем строительства в новом микрорайоне также вырос с 300 тысяч кв. м до 400 тысяч. Земельные участки в границах улиц 16-я Северная, Красный Пахарь, 3-я Северная и Герцена разрешено использовать под многоквартирную застройку (малоэтажную, среднеэтажную и высотную), хранение автотранспорта, здравоохранение, образование и просвещение, культурное развитие, деловое управление, магазины, общепит, гостиничное обслуживание, развлекательные мероприятия, автомойки, стоянки и др.
Напомним, что в августе 2023-го свои шансы на аукционе собирался попытать бизнесмен Шамил Шихмирзаев, который строит ЖК «Северное сияние» на смежной территории. В сентябре же проект отправили на доработку для того, чтобы включить в границы КРТ ряд земельных участков.