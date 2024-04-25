«Реновация» по-омски. 720 домов приговорили к сносу ради нового ЖК на Северных

В зоне комплексного развития территории находятся сотни частных домов, многоквартирные дома и нежилые здания. Под снос попадают 728 частных домов и пять многоквартирных домов. Аварийными признаны дома на улице 2-я Совхозная, 87б, Совхозная, 101а и 14-я Северная, 151б. К неаварийным относятся многоквартирные дома на 8-й Северной, 218 и 16-й Северной, 144А. Также избавиться планируют от гаражей, бань, магазинов, автомоек и шиномонтажек, расположившихся в границах зоны КРТ. Летом прошлого года, кстати, количество приговоренных к сносу домов было почти в два раза меньше.