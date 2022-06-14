Ядовитый воздух. После праздников омичи снова столкнулись с выбросами

Поздно вечером, 13 июня, в паблике «Проект «Дыши» Омск» начали появляться жалобы на многочисленные выбросы. Горожане негодовали, что праздники прошли, и теперь омичи должны снова наслаждаться неприятными запахами. По словам жителей, выбросы продолжались всю ночь до утра.