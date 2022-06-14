Ядовитый воздух. После праздников омичи снова столкнулись с выбросами

Поздно вечером, 13 июня, в паблике «Проект «Дыши» Омск» начали появляться жалобы на многочисленные выбросы. Горожане негодовали, что праздники прошли, и теперь омичи должны снова наслаждаться неприятными запахами. По словам жителей, выбросы продолжались всю ночь до утра.
Вонь чувствовалась в домах, расположенных на улицах Дианова, Харьковская, 3-я Транспортная, Фетисова, Крупской, Кузнецова, Учебная, Панфилова, Орловская, Магистральная, 10 лет Октября, Менделеева, Мельничная, Глинки, 22 Апреля, Декабристов, 24-я Северная. Также выбросы ощущались на проспекте Мира, Космическом проспекте и на «Водниках».
Омичи чувствовали запах гари, химии, газа и канализации. Всего поступило больше двух десятков жалоб. Отметим, что накануне вечером в Омске ввели режим НМУ до 11:00 14 июня.