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Ядовитый воздух. После праздников омичи снова столкнулись с выбросами

Ядовитый воздух. После праздников омичи снова столкнулись с выбросами

14 июня, 07:25
Фото: 1MI

Ночные выбросы накрыли Омск после праздников

Больше двух десятков жалоб в соцсетях.

Поздно вечером, 13 июня, в паблике «Проект «Дыши» Омск» начали появляться жалобы на многочисленные выбросы. Горожане негодовали, что праздники прошли, и теперь омичи должны снова наслаждаться неприятными запахами. По словам жителей, выбросы продолжались всю ночь до утра. 

Вонь чувствовалась в домах, расположенных на улицах Дианова, Харьковская, 3-я Транспортная, Фетисова, Крупской, Кузнецова, Учебная, Панфилова, Орловская, Магистральная, 10 лет Октября, Менделеева, Мельничная, Глинки, 22 Апреля, Декабристов, 24-я Северная. Также выбросы ощущались на проспекте Мира, Космическом проспекте и на «Водниках».

Омичи чувствовали запах гари, химии, газа и канализации. Всего поступило больше двух десятков жалоб. Отметим, что накануне вечером в Омске ввели режим НМУ до 11:00 14 июня.

Город55
#Общество#Новости#Омск#Выбросы#Вероника Жукова
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