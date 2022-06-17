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Путин заявил, что Россия может экспортировать не меньше 50 миллионов тонн зерна в год

Путин заявил, что Россия может экспортировать не меньше 50 миллионов тонн зерна в год

17 июня, 20:34
Фото: 1MI
в первую очередь российское зерно будут поставлять «голодающим» странам.

Президент России Владимир Путин намерен увеличить экспорт российского зерна до 50 миллионов тонн в год. Причем сделать это уже в будущем сезоне. Об этом он заявил в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

«Россия способна значительно увеличить экспорт продовольствия и удобрений. В приоритетном порядке поставки будут направлены в те страны, где наиболее высока потребность в продовольствии и где существуют риски увеличения числа голодающих», — подчеркнул он.

В частности, по словам Путина, речь идет об африканских странах и регионе Ближнего Востока.

#Омск#ПМЭФ-2022#Экспорт#Зерно#Любовь Фёдорова
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