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Лучше не проветривать. Три опасных вещества обнаружены в воздухе в омских Нефтяниках

Лучше не проветривать. Три опасных вещества обнаружены в воздухе в омских Нефтяниках

17 июня, 16:13
Фото: 1MI

Жители омских нефтяников дышали аммиаком, этилбензолом и сероводородом во время НМУ

Центр экологического мониторинга рассказал о значительных превышениях.

В воздухе в Советском округе Омска центр экологического мониторинга зафиксировал значительные превышения трех опасных веществ.

Пробы взяты в связи с многочисленными жалобами омичей на удушающий запах во время режима НМУ. Замеры показали на улице Нефтезаводской повышенное содержание аммиака — до 0,9 ПДК и этилбензола — 1,1 ПДК. На улице Комбинатской  Нефтезаводской превышения по сероводороду — 1,37 ПДК.

Напомним, 4 июня, в паблике «Проект „Дыши“ Омск» омичи оставили много жалоб на выбросы. Хотя режим неблагоприятных условий наступил только в 22 часа, горожане рассказывали о неприятных запахах еще с 18 часов.

В то же время в Обь-Иртышском УГМС замеры показали 1 ПДК этилбензола и сразу 3 ПДК ортоксилола в Советском округе 16 июня.

#Любовь Фёдорова#Новости#Омск#Выбросы#Вредные вещества#Превышение ПДК#Сероводород#Аммиак#Жалобы#Всегда актуально
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