Лучше не проветривать. Три опасных вещества обнаружены в воздухе в омских Нефтяниках

В воздухе в Советском округе Омска центр экологического мониторинга зафиксировал значительные превышения трех опасных веществ.
Пробы взяты в связи с многочисленными жалобами омичей на удушающий запах во время режима НМУ. Замеры показали на улице Нефтезаводской повышенное содержание аммиака — до 0,9 ПДК и этилбензола — 1,1 ПДК. На улице Комбинатской Нефтезаводской превышения по сероводороду — 1,37 ПДК.
Напомним, 4 июня, в паблике «Проект „Дыши“ Омск» омичи оставили много жалоб на выбросы. Хотя режим неблагоприятных условий наступил только в 22 часа, горожане рассказывали о неприятных запахах еще с 18 часов.
В то же время в Обь-Иртышском УГМС замеры показали 1 ПДК этилбензола и сразу 3 ПДК ортоксилола в Советском округе 16 июня.