Лучше не проветривать. Три опасных вещества обнаружены в воздухе в омских Нефтяниках

Пробы взяты в связи с многочисленными жалобами омичей на удушающий запах во время режима НМУ. Замеры показали на улице Нефтезаводской повышенное содержание аммиака — до 0,9 ПДК и этилбензола — 1,1 ПДК. На улице Комбинатской Нефтезаводской превышения по сероводороду — 1,37 ПДК.