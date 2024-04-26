По максимальной цене. Элитный омский дом на Тарской достроит компания Антропенко

Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
Modified Сегодня, 04:56
Updated Сегодня, 04:56
Стало известно, кто займется достройкой дома в элитном ЖК «Золотые купола», возводить который «Сибирская промышленно-энергетическая компания» Владимира Дрокина начала еще 20 лет назад. Хоть проблемная многоэтажка на пересечении Яковлева и Тарской и готова на 90%, на завершение строительства требуется 986,2 млн рублей.
Региональный «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства» с октября прошлого года пытался найти подрядчика для этого объекта, однако все предыдущие попытки так и не завершилась подписанием договора. Хотя желающие достроить элитный долгострой были — «Стройтраст», «Евротехстрой», «Арт Ремстрой» и «Ленстройпроект» из Санкт-Петербурга.
В марте 2024-го региональный фонд предпринял еще одну попытку найти застройщика для дома в ЖК «Золотые купола». Заявки на участие в аукционе оставили три компании — «Строительные материалы Сибири», «Плутос» и «Стройтраст». Правда, последнего комиссия признала несоответствующим требованиям документации.
В итоге победителем стала компания «Строительные материалы Сибири», учредителями которой являются Александр Антропенко и Михаил Фарберов. Фирма не стала снижать начальную максимальную цену контракта, поэтому за строительство ей заплатят 986,18 млн рублей. По условиям контракта, дом на 280 квартир должен быть готов через 12 месяцев с момента подписания договора. Квартир в многоэтажке дожидаются 292 дольщика.
Отметим, что в 2023 году «Строительные материалы Сибири» получили выручку в 1,6 млрд рублей, чистая прибыль составила 36,7 млн рублей. Фирма в этом году достроила корпус ОмГУ имени Достоевского. А семья Антропенко в 2024-м, кстати, анонсировала реализацию сразу нескольких амбициозных проектов — среди них, например, пятизвездочная гостиница на Интернациональной, крематорий.