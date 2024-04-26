По максимальной цене. Элитный омский дом на Тарской достроит компания Антропенко

Стало известно, кто займется достройкой дома в элитном ЖК «Золотые купола», возводить который «Сибирская промышленно-энергетическая компания» Владимира Дрокина начала еще 20 лет назад. Хоть проблемная многоэтажка на пересечении Яковлева и Тарской и готова на 90%, на завершение строительства требуется 986,2 млн рублей.