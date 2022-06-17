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Появилось видео наезда маршрутки на детей в центре Омска

Появилось видео наезда маршрутки на детей в центре Омска

17 июня, 12:45
Фото: Город55

Омская полиция опубликовала видео наезда маршрутки на троих детей

Полиция опубликовала видео, на котором виден момент ДТП.

Омская полиция опубликовала видео, на котором запечатлен момент вчерашнего ДТП в центре Омска. На ролике видно, как трое детей переходят дорогу на зеленый сигнал светофора. В этот момент маршрутка № 222 начинает поворачивать с улицы Думской и сбивает пешеходов.

Напомним, что в результате аварии пострадавшего юношу отпустили, а двух девочек-подростков госпитализировали. Одна из них получила серьезные травмы. Возбуждено уголовное дело. Водителя маршрутки за год пять раз ловили на нарушении ПДД при перевозке пассажиров.

#Общество#Происшествия#Новости#Омск#ДТП#Видео#Маршрутки#Вероника Жукова
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