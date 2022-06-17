Появилось видео наезда маршрутки на детей в центре Омска

Напомним, что в результате аварии пострадавшего юношу отпустили, а двух девочек-подростков госпитализировали. Одна из них получила серьезные травмы. Возбуждено уголовное дело. Водителя маршрутки за год пять раз ловили на нарушении ПДД при перевозке пассажиров.