В Омск на выходных придет по-летнему теплая погода

Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
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Updated Сегодня, 04:57
По данным Обь-Иртышского УГМС, омичей в конце недели ждет теплая и преимущественно ясная погода.
Сегодня, 26 апреля, осадков не ожидается. Температура днем составит +10…+15 градусов. Ветер восточный 4-9 м/с.
В субботу синоптики также осадков не ждут. Температура ночью -3…+2 градуса. Днем воздух прогреется до +15…+20. Ветер юго-западный 5-10 м/с. В воскресенье днем местами возможен небольшой дождь. Температура ночью +3…+8, днем +20…+25, местами до +15. Однако в воскресенье возможен сильный ветер, в отдельных районах порывы до 15-20 м/с.