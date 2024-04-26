В Омск на выходных придет по-летнему теплая погода

В субботу синоптики также осадков не ждут. Температура ночью -3…+2 градуса. Днем воздух прогреется до +15…+20. Ветер юго-западный 5-10 м/с. В воскресенье днем местами возможен небольшой дождь. Температура ночью +3…+8, днем +20…+25, местами до +15. Однако в воскресенье возможен сильный ветер, в отдельных районах порывы до 15-20 м/с.