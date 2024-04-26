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Posted Сегодня, 04:55

Published Сегодня, 04:55

Modified Сегодня, 04:57

Updated Сегодня, 04:57

В Омск на выходных придет по-летнему теплая погода

В Омск на выходных придет по-летнему теплая погода

26 апреля 2024, 04:55
Фото: Город55
Столбик термометра поднимется до отметки +25 градусов, но возможен сильный ветер.

По данным Обь-Иртышского УГМС, омичей в конце недели ждет теплая и преимущественно ясная погода.

Сегодня, 26 апреля, осадков не ожидается. Температура днем составит +10…+15 градусов. Ветер восточный 4-9 м/с.

В субботу синоптики также осадков не ждут. Температура ночью -3…+2 градуса. Днем воздух прогреется до +15…+20. Ветер юго-западный 5-10 м/с. В воскресенье днем местами возможен небольшой дождь. Температура ночью +3…+8, днем +20…+25, местами до +15. Однако в воскресенье возможен сильный ветер, в отдельных районах порывы до 15-20 м/с.

СкриншотСкриншот
Скриншот
Фото: Обь-Иртышское УГМС
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#Евгений Игишев#Погода#Омск#Температура#Дождь#Осадки#Ветер#Ночь#Тепло
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