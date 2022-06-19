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Двое мужчин погибли при падении с параплана под Омском

Двое мужчин погибли при падении с параплана под Омском

19 июня, 10:37
Фото: 1MI
Установлена личность одного из погибших.

19 июня около 8 часов утра в полицию позвонили рыбаки. Они находились на водоеме в районе села Большекулачье Омского района. Сообщили о падении параплана и гибели двух человек. Правоохранители представили предварительную картину событий.

Двое мужчин не справились с управлением воздушного транспорта и разбились при ударе об землю. Установлена личность одного из них — это 57-летний житель Омска.

Сейчас на месте происшествия работает полиция. В районе села Троицкое обнаружили автомобиль, на котором приехали погибшие.

#Общество#Новости#Омская область#Полиция#Смерть
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