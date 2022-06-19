Двое мужчин погибли при падении с параплана под Омском

19 июня около 8 часов утра в полицию позвонили рыбаки. Они находились на водоеме в районе села Большекулачье Омского района. Сообщили о падении параплана и гибели двух человек. Правоохранители представили предварительную картину событий.
Двое мужчин не справились с управлением воздушного транспорта и разбились при ударе об землю. Установлена личность одного из них — это 57-летний житель Омска.
Сейчас на месте происшествия работает полиция. В районе села Троицкое обнаружили автомобиль, на котором приехали погибшие.