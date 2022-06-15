Пыль с запахом бензина. Омичам рассказали, чем на самом деле пахло в городе

В Обь-Иртышском УГМС объявили результаты мониторинга состояния воздуха накануне, 14 июня. Оказалось, что в городе зафиксировали только одно нарушение: в Советском округе Омска зарегистрировали трехкратное превышение нормы концентрации пыли. Остальные вещества в других округах остались в рамках нормы.
При этом накануне в Омске массово жаловались на запах бензина, который ясно чувствовался после дождя. Вечером же был объявлен режим НМУ, и жалобы на вонь не прекратились. Объяснений этому н и в УГМС, ни в минприроды региона пока нет.
Добавим, что жалобы на состояние омского воздуха начались в конце прошлой недели. Ежедневно в паблике «Дыши Омск» появляются новые сообщения от жителей разных районов города о едких химических запахах.
В министерстве природных ресурсов и экологии добавили, что омичи 13 и 14 июня дышали сразу тремя едкими веществами: оказалась превышена предельно допустимая концентрация по сероводороду (1.37 ПДК), этилбензолу (1.1 ПДК), также фиксировалась повышенная концентрация аммика — 0.9 ПДК.