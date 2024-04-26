Зарплата до 66 тысяч. В аппарат омского губернатора ищут начальника отдела

Posted Сегодня, 02:38
Published Сегодня, 02:38
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Updated Сегодня, 02:40
В аппарате губернатора и правительства Омской области опубликовали свежие вакансии. Заявки от соискателей принимают до 16 мая.
В управление организационного и протокольного обеспечения требуется начальник протокольного отдела. Руководителю предстоит курировать вопросы документооборота, обеспечивать подготовку совещаний, официальных визитов, рабочих поездок главы региона. Вакансия подразумевает командировки и ненормированный рабочий день. Зарплата от 50 000 до 66 000 рублей.
В это же управление ищут советника, который займется вопросами деятельности органов власти в международных, всероссийских и крупных региональных мероприятиях. Работа советника частично будет связана с командировками. Будущему сотруднику готовы предложить зарплату от 45 000 до 60 000 рублей.
Кандидатам необходимо иметь высшее образование, опыт государственной службы.
Ранее Город55 рассказывал, что в минфине Омской области требуются сотрудники на зарплату до 97 тысяч.