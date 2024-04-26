Зарплата до 66 тысяч. В аппарат омского губернатора ищут начальника отдела

В это же управление ищут советника, который займется вопросами деятельности органов власти в международных, всероссийских и крупных региональных мероприятиях. Работа советника частично будет связана с командировками. Будущему сотруднику готовы предложить зарплату от 45 000 до 60 000 рублей.