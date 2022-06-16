Замкнутый круг. Омск накрыла волна неприятных запахов

Вчера вечером, 15 июня, Омск снова накрыли неприятные запахи. Об этом горожане рассказали в паблике «Проект Дыши» Омск».
По словам омичей, выбросы ощущались в Нефтяниках и на Московке. В частности, было нечем дышать улицах Дианова, Учебной, Коммунальной, 20 лет РККА и на проспекте Мира. В основном чувствовался запах горелой резины и газа.
Отметим, что вечером около 22:00 ввели режим неблагоприятных метеорологических условий. Он продлится до 16 июня 11:00. Вредные примеси будут плохо рассеиваться.