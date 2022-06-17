Первый вице-губернатор Дмитрий Ушаков назвал Омск столицей Сибири

Соперничество между субъектами СФО за право называться столицей Сибири идет давно, однако в сегодняшней экономической ситуации приходит понимание, что место конкуренции должна занять кооперация.
- Мне вообще смешно смотреть на этот спор, потому что, конечно, столицей является Омск, - заявил Городу55 Дмитрий Ушаков. - Но на самом деле, у нас же есть ассоциация «Сибирское соглашение», куда входят все регионы СФО. И в рамках межрегиональной кооперации все эти споры ушли на второй план. Сейчас мы, вся Сибирь, как единый кулак. Мы разработали единую программу, куда вошли проекты от всех субъектов, в том числе и от Омской области. Там заложено 4 триллиона рублей, из которых 3,1 – частные инвестиции.
По словам Ушакова, сейчас в СФО смещаются акценты - от конкуренции на поддержку, выстраивание единого сильного округа. И полпред президента Анатолий Серышев все регионы на это настраивает.