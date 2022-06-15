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Под Омском почти неделю не могут потушить пометохранилище

Под Омском почти неделю не могут потушить пометохранилище

15 июня, 20:57
Фото: 1MI

В омском минприроды рассказали, чем дышали омичи в праздники

Жители города вынуждены вдыхать горькое амбре.

В омском минприроды рассказали, чем дышали омичи в праздничные выходные. Как сообщает ведомство, виновником неприятного запаха в городе, как и прежде, остается горящее пометохранилище Сибирской птицефабрики в Ростовке.

По словам представителей птицефабрики, с пожаром боролись несколько дней. Однако победить тлеющий помет оказалось не так просто. Отсюда и избыток сероводорода. Опасного вещества, видимо, настолько много, что запахи распространяется и на добрую часть территории Омска, особенно восточные районы.

«По информации Сибирской птицефабрики, проведенные мероприятия по устранению очага возгорания и ликвидации пожара, не дали эффективного результата, тление в двух чеках пометохранилища продолжалось», — сообщили в региональном минприроды.

Кроме того, 14 июня был объявлен режим «черного неба». В это время вредные вещества накапливаются в атмосфере и дышать становится особенно тяжело.

Сибирская птицефабрика входит в агрохолдинг «Продо». Это предприятие федерального надзора, поэтому областное минприроды не имеет полномочий проводить там проверку. Материалы передали в природоохранную прокуратуру, Росприроднадзор и Роспотребнадзор.

В минприроды провели экстренное совещание по ситуации, на место аварии направили подразделения МЧС. Сейчас открытое горение ликвидировано, проходит противопожарная обработка.

#Новости#Омская область#Выбросы#Птицефабрика#Превышение ПДК#Вредные вещества
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