Под Омском почти неделю не могут потушить пометохранилище

По словам представителей птицефабрики, с пожаром боролись несколько дней. Однако победить тлеющий помет оказалось не так просто. Отсюда и избыток сероводорода. Опасного вещества, видимо, настолько много, что запахи распространяется и на добрую часть территории Омска, особенно восточные районы.