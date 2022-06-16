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Омская прокуратура взяла на контроль проверку ДТП, в котором пострадали трое детей

Омская прокуратура взяла на контроль проверку ДТП, в котором пострадали трое детей

16 июня, 17:15
Фото: Город55
На Думской маршрутка въехала в компанию школьников.

Омская прокуратура взяла под контроль ход проверки по факту серьезной аварии в центре города. В ДТП пострадали трое 15-летних детей.

На место аварии выехал заместитель прокурора Омска Александр Лазарчук. По факту случившегося начата проверка. Под контролем ведомства будут установлены причины ДТП и степень вины его участников.

Напомним, ЧП произошло сегодня во второй половине дня. В центре Омска водитель маршрутки №222 въехал в компанию школьников при повороте на Комсомольский мост. Дети переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. В момент аварии в салоне автомобиля «Газель» находились 10 пассажиров.

Все трое подростков 2007 года рождения находятся в больнице. Одна из девочек доставлена в реанимацию в бессознательном состоянии.

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