Омская прокуратура взяла на контроль проверку ДТП, в котором пострадали трое детей

Омская прокуратура взяла под контроль ход проверки по факту серьезной аварии в центре города. В ДТП пострадали трое 15-летних детей.
На место аварии выехал заместитель прокурора Омска Александр Лазарчук. По факту случившегося начата проверка. Под контролем ведомства будут установлены причины ДТП и степень вины его участников.
Напомним, ЧП произошло сегодня во второй половине дня. В центре Омска водитель маршрутки №222 въехал в компанию школьников при повороте на Комсомольский мост. Дети переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. В момент аварии в салоне автомобиля «Газель» находились 10 пассажиров.
Все трое подростков 2007 года рождения находятся в больнице. Одна из девочек доставлена в реанимацию в бессознательном состоянии.