Омская прокуратура взяла на контроль проверку ДТП, в котором пострадали трое детей

Напомним, ЧП произошло сегодня во второй половине дня. В центре Омска водитель маршрутки №222 въехал в компанию школьников при повороте на Комсомольский мост. Дети переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. В момент аварии в салоне автомобиля «Газель» находились 10 пассажиров.