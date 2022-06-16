Перегородили дорогу. Из-за ДТП у Горсовета в центре Омска образовалась пробка

Спустя час после ДТП с детьми на пешеходном переходе в районе улиц Думской и Карла Маркса в центре Омска не может рассосаться пробка. Ее спровоцировали водитель маршрутки и водитель троллейбуса — они столкнулись на пешеходном переходе и перегородили дорогу движению в двух направлениях. К моменту публикации пробка оценивается в 8-9 баллов.