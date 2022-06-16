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Перегородили дорогу. Из-за ДТП у Горсовета в центре Омска образовалась пробка

Перегородили дорогу. Из-за ДТП у Горсовета в центре Омска образовалась пробка

16 июня, 17:03

В центре Омска после ДТП с детьми образовалась пробка

Затор не могут убрать больше часа.

Спустя час после ДТП с детьми на пешеходном переходе в районе улиц Думской и Карла Маркса в центре Омска не может рассосаться пробка. Ее спровоцировали водитель маршрутки и водитель троллейбуса — они столкнулись на пешеходном переходе и перегородили дорогу движению в двух направлениях. К моменту публикации пробка оценивается в 8-9 баллов.

Ранее сообщалось, что водитель маршрутки № 222 на пешеходном переходе сбил троих детей. Авария случилась около 15:20 часов по местному времени. Две девочки и мальчик переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора. Сейчас дети в больнице, одна из пострадавших без сознания.

скриншот онлайн-карт
#Происшествия#Новости#Омская область#ДТП#Дети#Прострадали дети#Пешеходный переход#Ольга Акамова
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