Перегородили дорогу. Из-за ДТП у Горсовета в центре Омска образовалась пробка

Спустя час после ДТП с детьми на пешеходном переходе в районе улиц Думской и Карла Маркса в центре Омска не может рассосаться пробка. Ее спровоцировали водитель маршрутки и водитель троллейбуса — они столкнулись на пешеходном переходе и перегородили дорогу движению в двух направлениях. К моменту публикации пробка оценивается в 8-9 баллов.
Ранее сообщалось, что водитель маршрутки № 222 на пешеходном переходе сбил троих детей. Авария случилась около 15:20 часов по местному времени. Две девочки и мальчик переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора. Сейчас дети в больнице, одна из пострадавших без сознания.