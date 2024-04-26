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«Такой ценой делают новую дорогу»: в Омске на Левом берегу трактором снесли деревья

26 апреля 2024, 04:21
Фото: 1MI
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Омичи рассказали, что на бульваре Архитекторов рабочие трактором снесли деревья

В администрации города сообщили, что зеленые насаждения будут пересаживать.

Жители Левобережья сообщили, что на бульваре Архитекторов во время реконструкции рабочие трактором сносят деревья. Пост с жалобой появился накануне, 25 апреля, в паблике «ЧП Омск».

«Такой ценой у нас делают новую дорогу. Плевать на деревья, которые люди садили. Кошмар какой-то. Неужели нельзя было выкопать этим же трактором. Люди бы пересадили», — возмутились местные жители.

Ситуацию прокомментировали в администрации Омска. Бульвар Архитекторов будут расширять до 4-6 полос. Также предстоит заново обустроить коммуникации.

«Работы по выносу растений, попадающих в зону производства строительно-монтажных работ, согласованы городской комиссией по сносу, обрезке и восстановлению зеленых насаждений. Тем не менее, сейчас в рабочем порядке принято решение пересадить данные деревья на другие территории», — сообщили в мэрии.

В администрации добавили, что вдоль всего бульвара планируют высадить больше 6 тысяч кустарников и деревьев.

Прошлой осенью «зеленая комиссия» одобрила снос 234 деревьев для ремонта бульвара Архитекторов. Под вырубку попали 104 вяза, 2 черемухи, 44 тополя, 42 клена, 21 ива, 3 рябины, 7 осин, 1 сосна, 335 погонных метров живой изгороди.

В Омске из-за реконструкции бульвара Архитекторов избавятся от 234 деревьев
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#Евгений Игишев#Общество#Омск#Деревья#Реконструкция#Подрядчик#Жители#Комиссия#Озеленение#Дорога#Кустарники#Растения#Кировский округ#Работы#Бульвар Архитекторов
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