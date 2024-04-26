«Такой ценой делают новую дорогу»: в Омске на Левом берегу трактором снесли деревья

Posted Сегодня, 04:21
Published Сегодня, 04:21
Modified Сегодня, 04:24
Updated Сегодня, 04:24
Жители Левобережья сообщили, что на бульваре Архитекторов во время реконструкции рабочие трактором сносят деревья. Пост с жалобой появился накануне, 25 апреля, в паблике «ЧП Омск».
«Такой ценой у нас делают новую дорогу. Плевать на деревья, которые люди садили. Кошмар какой-то. Неужели нельзя было выкопать этим же трактором. Люди бы пересадили», — возмутились местные жители.
Ситуацию прокомментировали в администрации Омска. Бульвар Архитекторов будут расширять до 4-6 полос. Также предстоит заново обустроить коммуникации.
«Работы по выносу растений, попадающих в зону производства строительно-монтажных работ, согласованы городской комиссией по сносу, обрезке и восстановлению зеленых насаждений. Тем не менее, сейчас в рабочем порядке принято решение пересадить данные деревья на другие территории», — сообщили в мэрии.
В администрации добавили, что вдоль всего бульвара планируют высадить больше 6 тысяч кустарников и деревьев.
Прошлой осенью «зеленая комиссия» одобрила снос 234 деревьев для ремонта бульвара Архитекторов. Под вырубку попали 104 вяза, 2 черемухи, 44 тополя, 42 клена, 21 ива, 3 рябины, 7 осин, 1 сосна, 335 погонных метров живой изгороди.