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Водитель омской маршрутки дал объяснение о случившейся аварии со школьниками

Водитель омской маршрутки дал объяснение о случившейся аварии со школьниками

16 июня, 22:17
Фото: Город55
Также в минздраве прокомментировали состояние здоровья детей.

Водитель пассажирской газели, под колесами которой оказались трое школьников, объяснил случившееся. Точнее, попытался объяснить. Как рассказали в Госавтоинспекции, внятного рассказа у него не получилось. Он уверяет правоохранителей, что на перекрестке никого не было.

«Он говорит, я не знаю, они как-то неожиданно появились. Хотя, отмечу, что для пешеходов горел разрешающий сигнал светофора. Позднее его еще будут опрашивать, возможно даст более точное объяснение», — прокомментировали в пресс-службе УГИБДД по Омской области.

Также в министерстве здравоохранения рассказали, что сейчас происходит с пострадавшими школьниками:

«Пока говорить о каких-либо диагнозах мы не можем. Врачи занимаются обследованием детей». 

Напомним, авария произошла сегодня в центре Омска на перекрестке у здания горсовета. При повороте на Комсомольский мост водитель 222 маршрутки сбил троих 15-летних школьников. Дети переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Ход проверки по факту аварии взяла под контроль прокуратура Омска.

#Новости#Омск#ДТП#ДТП с пострадавшими#ДТП с детьми#Больница#Дети в больнице
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