Водитель омской маршрутки дал объяснение о случившейся аварии со школьниками

Водитель пассажирской газели, под колесами которой оказались трое школьников, объяснил случившееся. Точнее, попытался объяснить. Как рассказали в Госавтоинспекции, внятного рассказа у него не получилось. Он уверяет правоохранителей, что на перекрестке никого не было.