На заслуженный отдых и за лучшими условиями. Из омских больниц уволилось 377 врачей

В прошлом году, как следует из итогового доклада минздрава, из больниц Омской области уволилось 1067 человек — 377 врачей и 690 работников среднего звена. Самой частной причиной стал выход на пенсию. На заслуженный отдых в 2023 году отправились 143 врача и 289 специалистов из числа среднего медперсонала. 109 врачей и 208 человек из категории среднего звена перешли на работу из государственного в частный сектор здравоохранения. Еще одна частая причина увольнений — переезд из Омской области в другие регионы. Из-за этого омские больницы покинули 125 врачей и 193 работника среднего звена.