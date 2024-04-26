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На заслуженный отдых и за лучшими условиями. Из омских больниц уволилось 377 врачей

26 апреля 2024, 05:26
Фото: Изображение Midjourney
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В 2023 году больницы Омской области лишились 377 врачей

По данным минздрава, в прошлом году госучреждения здравоохранения пополнили 628 молодых специалистов, но это меньше количества уволившихся работников.

В Омской области сохраняется проблема дефицита медицинских кадров. По данным регионального минздрава, укомплектованность врачами в государственных учреждениях здравоохранения с учетом совместительства составила 93,9%, а средним медперсоналом — 96,6%.

В прошлом году, как следует из итогового доклада минздрава, из больниц Омской области уволилось 1067 человек — 377 врачей и 690 работников среднего звена. Самой частной причиной стал выход на пенсию. На заслуженный отдых в 2023 году отправились 143 врача и 289 специалистов из числа среднего медперсонала. 109 врачей и 208 человек из категории среднего звена перешли на работу из государственного в частный сектор здравоохранения. Еще одна частая причина увольнений — переезд из Омской области в другие регионы. Из-за этого омские больницы покинули 125 врачей и 193 работника среднего звена.

Отметим, что устроились в 2023 году на работу в государственные медучреждения только 628 новых молодых специалистов (для сравнения в 2022-м работать в больницы пришли 679 человек). Среди них 314 — это врачи, и столько же — специалисты со средним медобразованием.

Больше всего новых врачей появилось в городской больнице имени Кабанова (17), областной клинической больнице (17), БСПМ №2 (16). При этом в больницах как Омска, так и районов наиболее востребованными не первый год остаются участковые врачи-терапевты, участковые врачи-педиатры, врачи общей практики и фельдшеры ФАПов. Согласно данным портала «Работа России» фельдшерам ФАПов в Омской области готовы платить до 30 тысяч.

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#Юлия Истомина#Омск#Омская область#Минздрав#Здравоохранение#Медицина#Врач#Новости#Дефицит#Дефицит кадров
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