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Путин предложил запустить глобальную реформу ЖКХ

Путин предложил запустить глобальную реформу ЖКХ

17 июня, 20:16
Фото: kremlin.ru
Стране нужная новая комплексная программа, считает президент.

Президент отметил, что жилищно-коммунальная сфера недоинвестирована на 4,5 триллиона рублей. В связи с этим он предложил запустить новую программу модернизации. 

- Нужно консолидировать ресурсы и запустить эту программу. Синхронизировать ее с другими планами инфраструктурного развития, а также капитального ремонта жилого фонда. Задача - кардинально изменить ситуацию, последовательно снижать долю устаревших сетей так же, как мы это делаем, расселяя аварийное жилье и ремонтируя дороги. 

Владимир Путин заявил, что более подробно эта инициатива будет рассмотрена с губернаторами на заседании Госсовета, которое состоится на следующей неделе. 

#Владимир Путин#ПМЭФ#Реформа ЖКХ#Новости
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