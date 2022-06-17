Путин предложил запустить глобальную реформу ЖКХ

Президент отметил, что жилищно-коммунальная сфера недоинвестирована на 4,5 триллиона рублей. В связи с этим он предложил запустить новую программу модернизации.
- Нужно консолидировать ресурсы и запустить эту программу. Синхронизировать ее с другими планами инфраструктурного развития, а также капитального ремонта жилого фонда. Задача - кардинально изменить ситуацию, последовательно снижать долю устаревших сетей так же, как мы это делаем, расселяя аварийное жилье и ремонтируя дороги.
Владимир Путин заявил, что более подробно эта инициатива будет рассмотрена с губернаторами на заседании Госсовета, которое состоится на следующей неделе.