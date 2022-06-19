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После гибели омичей при падении с параплана возбудили уголовное дело

После гибели омичей при падении с параплана возбудили уголовное дело

19 июня, 14:25
Фото: Восточный МСУТ СК России
На месте работают следователи.

В Омской области по факту падения параплана возбуждено уголовное дело, сообщает Восточный МСУТ СК России.

Напомним, трагедия произошла сегодня утром. В деревне Малокулачье Омского района при посадке перевернулся параплан. Конструкция накрыла летевших на нем 58-летнего и 55-летнего мужчин. Оба погибли на месте. Инцидентом заинтересовался СК. После доследственной проверки возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

Сейчас на месте работают следователи, чтобы выяснить все детали происшествия. Расследование продолжается.

#Происшествия#Новости#Омская область#Следственный комитет#Уголовное дело#Смерть#Расследование
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