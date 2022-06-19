После гибели омичей при падении с параплана возбудили уголовное дело

Напомним, трагедия произошла сегодня утром. В деревне Малокулачье Омского района при посадке перевернулся параплан. Конструкция накрыла летевших на нем 58-летнего и 55-летнего мужчин. Оба погибли на месте. Инцидентом заинтересовался СК. После доследственной проверки возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».