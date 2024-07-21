gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:20

Published Сегодня, 11:20

Modified Сегодня, 11:20

Updated Сегодня, 11:20

иллюстрация

Затопленные улицы, город в огне и 8-летний «должник». Главные темы недели

21 июля 2024, 11:20
Фото: Изображение Midjourney
иллюстрация
«Макушка лета» и, по совместительству, середина июля — выдалась особенно объемной на разные новости. Ну, а самые громкие и интересные из них собраны в этом материале — уже традиционном дайджесте главных тем недели от Города55.

Тема №1. Череда серьезных пожаров.

Минувшая неделя, к несчастью, была «горячей» для спецслужб — омским спасателям пришлось столкнуться с целым каскадом серьезных возгораний. «Предвестником» опасной недели стал производственный корпус на Мельничной улице — обошлось без жертв, но по сравнению с остальной неделей, кажется, опасная стихия только «разминалась».

Работают пожарные. На Левом берегу Омска загорелся производственный корпус
Узнать подробнее

Уже во вторник, 16 июля, огонь начал «охоту» на людей. Из-за неполадок с проводкой, в одном из частных домов в деревне Китерма (Крутинский район) произошел пожар: огонь охватил все подворье. Остановить бедствие удалось — возгорание, как и угрозу перехода огня на соседние дома, нейтрализовали. Но в огне погибли два человека — сотрудники МЧС нашли их тела на пепелище.

Проверяйте проводку. В Омской области при пожаре погибли два человека
Узнать подробнее

Позже специалисты выяснили, что погибшие — семейная пара, пенсионеры 83 и 84 лет. Удалось уточнить и причину возгорания: «уставшая» и старая проводка не выдержала нагрузки и произошло замыкание — очаг смертельного пожара располагался на веранде, где был холодильник и другие электроприборы.

Сгорели заживо. В омском селе при пожаре в частном доме погибли пожилые супруги
Узнать подробнее

17 июля, уже в Омске, «полыхнула» одна из квартир на проспекте Карла Маркса. К счастью, жертв не было: спасатели вывели из задымленного дома 17 человек, а еще 55 эвакуировались самостоятельно — стихия решила «взять деньгами». Однако не обошлось без информационных курьезов: как отмечалось на момент инцидента, пожарным не хватило воды — позже эти данные опровергли.

Клубы дыма под дождем. В центре Омска загорелась квартира в многоэтажке
Узнать подробнее
В ливень у МЧС не хватило воды при тушении пожара на Маркса — СМИ
Узнать подробнее

Немногим позже появилась и информация о причине пожара: представители прокуратуры рассказали, что источником огня стал аккумулятор электровелосипеда — его владелец, после распития горячительного, поставил девайс на зарядку. Увы, пострадало не только средство перемещения — огонь повредил имущество и жителей других квартир.

Загорелся электровелосипед. Прокуратура заинтересовалась пожаром в омской многоэтажке
Узнать подробнее

Последний — и один из самых масштабных инцидентов недели, произошел уже 20 июля: на 18-линии загорелись сразу 7 жилых домов: по предварительным оценкам, на тот момент, площадь пожара составила почти тысячу квадратных метров. Спасатели приступили к тушению одного большого очага возгорания.

Работают спасатели. В Омске пожар охватил семь жилых домов Центрального округа
Узнать подробнее

Когда огонь начал отступать, удалось найти первую и единственную жертву пламени: позже было установлено, что спасатели обнаружили 59-летнего хозяина одного из загоревшихся домов. Причина пожара вскоре тоже «объявилась: министр энергетики Омской области, Владимир Шнипко, сообщил о разгерметизации подземного газопровода — нормальную работу трубопровода нарушила размокшая от дождей почва.

Есть погибший. Омская прокуратура начала проверку после крупного пожара в ЦАО
Узнать подробнее
Из-за крупного пожара в Центральном округе без газа остались 800 омичей
Узнать подробнее

Тема №2. Усилившийся напор воды.

Минувшая «семидневка» принесла проблемы и другого рода: кроме пожаров, город начал «захлебываться» — этому способствовало обновление исторического рекорда выпавших осадков. Первое, на чем сказался внезапный паводок — работа общественного транспорта: в разные дни городские маршруты пришлось переиначивать и сокращать, ведь вода не давала проехать даже достаточно «завышенным» автобусам.

Из-за уровня воды. В Омске после ливня троллейбусы №4 и 67 сократили маршруты
Узнать подробнее
Сносит с ног. Омский автобус с пассажирами затопило во время ливня
Узнать подробнее

Недвижимость тоже серьезно пострадала: некоторые омичи всерьез обеспокоились тем, что Омск начал обретать черты Венеции. Там, где местность была чуть пониже — и вовсе начали образовываться целые озера (например, под виадуком у ЖД-моста).

«Превращаемся в Венецию». В Омске во время ливня затопило магазины, подвалы и дороги
Узнать подробнее

И конечно же, осадки почти полностью парализовали движение на Омских дорогах — город «встал» в 8-балльные пробки. Ситуацию усугубили и неосторожные водители: сложные метеоусловия послужили предпосылкой для ДТП, что еще сильнее сказывалось на потоке транспорта.

Потоп и аварии. После мощного ливня на омских дорогах образовались 8-балльные пробки
Узнать подробнее

Ну, а кое-где с погодой не справилась уже дорога — так, например, на улице Рокоссовского вода очень сильно подточила асфальт: покрытие, лишившиеся прочного фундамента, обвалилось. Автомобиль, оказавшийся в «зоне поражения» обвала, утянуло в провал.

В Омске машина провалилась в яму в размытом асфальте на улице Рокоссовского
Узнать подробнее

Влажность, конечно, еще останется на некоторое время, но основную массу воды город выдержал — и, как выяснили синоптики, Омску пришлось противостоять почти двухмесячной норме осадков (а это 92 мм осадков), выпавшей в сжатые сроки.

Перекрыли 18-летний рекорд. За сутки в Омске выпала двухмесячная норма осадков
Узнать подробнее

Но в некоторых районах города последствия были куда более серьезны: Немецкий поселок в старом Кировске буквально оказался в плену воды: она затопила канализационные коллекторы, огороды жителей, подвалы. Из-за масштабов подтопления для местных жителей даже открыли пункты временного размещения, а на наиболее проблемных участках со среды работают насосы и ассенизаторские автомобили.

Вода не уходит. Для омичей открыли пункт временного размещения из-за подтоплений
Узнать подробнее
Сергей Шелест пообщался с жителями Кировского округа, чьи дома пострадали после ливня
Узнать подробнее

Тема №3. Необычайно юный «должник».

Минувшая неделя запомнилась и другим, на редкость странным событием: 8-летняя дочка омской журналистки Марии Гавриленко внезапно стала «злостным неплательщиком» — после регистрации ребенка на сервисе «Дневник.ру» (а значит и внесения всех данных ребенка в личный кабинет «Госуслуг» родителя), за два дня ребенок «задолжал» больше 700 тысяч рублей — все обязательства были привязаны к СНИЛС девочки.

Нужна помощь. Дочери омской журналистки всучили больше 300 тысяч чужих долгов
Узнать подробнее

Позже к разбирательству подключились представители прокуратуры — не только Омской, но и других регионов, ведь «счета» приходили со всей страны, и ситуацию даже удалось исправить — с ребенка списали все задолженности и пообещали разобраться в причинах сбоя.

Прокуратура начала проверку дела омской журналистки, на дочь которой оформили долги
Узнать подробнее
«Вздохнули с облегчением». С 8-летней дочери омской журналистки сняли все долги
Узнать подробнее

Вот только облегчение продлилось даже меньше суток: утром субботы Мария вновь сообщила о новом долге в личном кабинете — уже от Мытищинского РОСП по делу некоего «Мустафы». Сумма, конечно, не такая огромная, как в прошлые разы — 13 тысяч рублей, но факт того, что сбой повторился уже пугает.

«Меньше суток — и снова». Дочери омской журналистки вновь начислили чужие долги
Узнать подробнее
#Илья Скобин#Транспорт#ДТП#Дороги#Пробки#Омск#Омская область#Прокуратура#Пожары#Паводок#Канализация#СНИЛС#Наводнение#Осадки#Спасатели#Жертвы#Электроприборы#Газопровод#Итоги недели#Проводка
Подпишитесь
Слухи подтвердились. Новым куратором внутренней политики региона стал Егор Горбатенко
Вчера, 03:42
Снова авария. Жители центра Омска пожаловались на работу интернета Ростелеком
Вчера, 12:53
Запасаемся водой. В Омскводоканале предупредили о скором отключении водоснабжения
Сегодня, 07:20
«Меньше суток — и снова». Дочери омской журналистки вновь начислили чужие долги
Сегодня, 06:04
Следком возбудил уголовное дело из-за пожара, уничтожившего 5 частных домов в Омске
Сегодня, 03:45