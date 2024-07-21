Затопленные улицы, город в огне и 8-летний «должник». Главные темы недели

17 июля, уже в Омске, «полыхнула» одна из квартир на проспекте Карла Маркса. К счастью, жертв не было: спасатели вывели из задымленного дома 17 человек, а еще 55 эвакуировались самостоятельно — стихия решила «взять деньгами». Однако не обошлось без информационных курьезов: как отмечалось на момент инцидента, пожарным не хватило воды — позже эти данные опровергли.