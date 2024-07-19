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Updated Сегодня, 03:24

иллюстрация

Вода не уходит. Для омичей открыли пункт временного размещения из-за подтоплений

19 июля 2024, 03:22
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Для омичей открыли пункт временного размещения из-за подтоплений

Проблема возникла не только из-за обильных осадков, признались представители власти.

В старом Кировске затопило Немецкий поселок. Для решения этой проблемы был организован выездной оперштаб, которым руководил первый вице-мэр Евгений Фомин. Туда также выезжали глава Кировского округа Алексей Наседкин и руководители УДХБ и «Омскводоканала» — Антон Глебов и Павел Козлов. После этого в мэрии провели заседание.

«Ситуация на улицах Немецкого поселка — непростая: вода на проездах, в огородах и подвалах некоторых домов, канализационные коллекторы „Водоканала“ переполнены. Только за два дня ливней в диспетчерские службы поступило более 60 обращений от жителей улиц: Луначарского, Дунаевского, Муромцева, Ключевой, Володарского, 9-я Кировская и др.», — отметил мэр Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

Работы под откачке воды идут здесь со среды, 17 июля. По улицам ездят две АС-бочки «Управления дорожного хозяйства и благоустройства», водооткачивающая машина «Омскводоканал», а также работает насосная спецтехника.

Наседкин отметил, что в Кировском округе впервые видит такой уровень воды. В зоне подтопление скопилось почти 10 см осадков. Проблема возникла еще и из-за того, что Немецкий поселок находится в низине. Грунтовые воды, переполненные канализационные коллекторы «Омсководоканала» и ливни сделали свое дело. Кроме того, оказалось, что во многих домах нет элементарной гидроизоляции.

Чтобы вода ушла быстрее с улицы Дунаевского, специалисты «УДХБ» экскаватором углубляют канаву на улице Тургенева. Также они почистили оголовки водопропускных труб на этой же улице. «Омскводоканал» в свою очередь отправит в поселок дополнительную спецтехнику, чтобы откачать воду.

Помимо всего прочего для местных жителей организуют пункт временного размещения в лицее № 145. Пока что туда согласились переехать десять человек. Там они будут кормить, уточнили в администрации Омска.

Ранее Город55 писал, что мэр Сергей Шелест ездил в Усть-Ишим, который практически половину лета был затоплен. С весны там очень медленно уходила вода. Лишь недавно последние жилые дома оказались доступны для сельчан. Помощь потерпевшим еще оказывают. Особое внимание уделяют многодетным семьям и одиноким пожилым людям.

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