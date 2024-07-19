Вода не уходит. Для омичей открыли пункт временного размещения из-за подтоплений

Наседкин отметил, что в Кировском округе впервые видит такой уровень воды. В зоне подтопление скопилось почти 10 см осадков. Проблема возникла еще и из-за того, что Немецкий поселок находится в низине. Грунтовые воды, переполненные канализационные коллекторы «Омсководоканала» и ливни сделали свое дело. Кроме того, оказалось, что во многих домах нет элементарной гидроизоляции.