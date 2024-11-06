gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Пробки

Выбрать дату
Ноябрь
Во время снегопада на омских дорогах образовались 9-балльные пробки
6 ноября, 12:48
Из-за внезапного снегопада Омск днем встал в 7-балльные пробки
6 ноября, 10:00
Октябрь
Снежный город: в вечерний час-пик омские дороги сковали 7-балльные пробки
29 октября, 12:25
Снегопад, дожди и гололед. Омск встал в 7-балльных пробках
29 октября, 03:24
Ветер и лужи: Омск накрыл холодный дождь вперемешку со снегом
29 октября, 03:01
Вечером пятницы на омских дорогах образовались 8-балльные пробки
25 октября, 12:11
В последний день рабочей недели на омских дорогах образовались 7-балльные пробки
18 октября, 12:46
В вечерний час-пик на многих участках Омска образовались километровые пробки
17 октября, 12:49
С первым снегом, Омск! Фоторепортаж с городских улиц
11 октября, 08:35
Гололед и пробки. Омичей предупредили об опасных явлениях на дорогах
Всем участникам дорожного движения необходимо соблюдать максимальную безопасность.
11 октября, 06:30
«Скоро выставят снегоходы»: электросамокаты стали недоступны для омичей
11 октября, 06:19
160 тонн песка и соли. В Омске дорожники борются с последствиями снегопада и гололеда
Гололед образовался на всех центральных улицах, в городе много пробок.
11 октября, 06:16
«Хорошо быть карасем»: о чем говорят омичи, застрявшие в снежных пробках
11 октября, 05:39
Неблагоприятные условия. Из Омска из-за непогоды отменили рейс в Усть-Ишим
11 октября, 04:34
Ветер и гололедица. В Омске образовались 8-балльные пробки из-за мокрого снега
11 октября, 03:25
Спасение ребенка, череда магнитных бурь и пробки из-за дождя. Омск сегодня
10 октября, 15:27
«Все разучились рулить». Из-за дождя на омских дорогах образовались 9-балльные пробки
10 октября, 12:40
Не хватает перевозчиков. В Омске отменили сразу шесть автобусов
4 октября, 05:26
«Солнечный хотят отрезать?»: омичи испугались предстоящего ремонта моста у Телецентра
3 октября, 02:30
Как отследить свой автобус в Омске: сервисы онлайн и расписание
2 октября, 03:30

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика