«Меньше суток — и снова». Дочери омской журналистки вновь начислили чужие долги

Напомним, ранее на ребенке Марии Гавриленко числилось 35 задолженностей на общую сумму 727 тысяч рублей: уведомления о них приходили из Белгородской, Ростовской, Воронежской областей и даже с Камчатки. Разобраться со всеми задолженностями удалось после серьезного общественного резонанса и привлечению к ситуации прокуратуры.