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Posted Сегодня, 06:04

Published Сегодня, 06:04

Modified Сегодня, 06:08

Updated Сегодня, 06:08

иллюстрация

«Меньше суток — и снова». Дочери омской журналистки вновь начислили чужие долги

21 июля 2024, 06:04
Фото: Изображение Midjourney
иллюстрация

8-летняя омичка вновь стала «плательщиком» чужих задолженностей

Двухмесячная «эпопея» с начислением чужих долгов дочери Марии Гавриленко закончилась пару дней назад. Но, как оказалось, финал был преждевременным: ребенок снова «задолжал» больше 13 тыс рублей уже московским приставам.

Сообщение о возобновлении некорректных начислений появилось на страничке Марии Гавриленко в социальных сетях: как отметила журналистка, ее ребенку назначили задолженность «за какого-то Мустафу».

Как можно заметить на приложенных к сообщению фотографиях, взыскание пришло из Москвы — Мытищинского районного отдела судебных приставов. Образовавшаяся «задолженность» является исполнительским сбором по делу некоего Мустафы А.М.

Напомним, ранее на ребенке Марии Гавриленко числилось 35 задолженностей на общую сумму 727 тысяч рублей: уведомления о них приходили из Белгородской, Ростовской, Воронежской областей и даже с Камчатки. Разобраться со всеми задолженностями удалось после серьезного общественного резонанса и привлечению к ситуации прокуратуры.

Прокуратура начала проверку дела омской журналистки, на дочь которой оформили долги
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«Вздохнули с облегчением». С 8-летней дочери омской журналистки сняли все долги
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#Илья Скобин#Общество#Омск#Долги#Прокуратура#Социальные сети#Москва#Новости#Приставы#Журналистика
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