«Меньше суток — и снова». Дочери омской журналистки вновь начислили чужие долги

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
Сообщение о возобновлении некорректных начислений появилось на страничке Марии Гавриленко в социальных сетях: как отметила журналистка, ее ребенку назначили задолженность «за какого-то Мустафу».
Как можно заметить на приложенных к сообщению фотографиях, взыскание пришло из Москвы — Мытищинского районного отдела судебных приставов. Образовавшаяся «задолженность» является исполнительским сбором по делу некоего Мустафы А.М.
Напомним, ранее на ребенке Марии Гавриленко числилось 35 задолженностей на общую сумму 727 тысяч рублей: уведомления о них приходили из Белгородской, Ростовской, Воронежской областей и даже с Камчатки. Разобраться со всеми задолженностями удалось после серьезного общественного резонанса и привлечению к ситуации прокуратуры.