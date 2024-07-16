Из-за уровня воды. В Омске после ливня троллейбусы №4 и 67 сократили маршруты

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 14:13
Updated Сегодня, 14:13
В департаменте транспорта омской мэрии жителей города предупредили, что из-за последствий ливня сократились два троллейбусных маршрута.
Речь идет о маршрутах №4 («ОНПЗ — Железнодорожный вокзал») и 67 («Поселок Солнечный — ОНПЗ»). Из-за обилия воды вблизи конечной, троллейбусы временно следуют до остановки «Поселок Ермак».
«Приносим извинения за временные неудобства. О возобновлении движения троллейбусов по маршрутам будет сообщено дополнительно», — обратились к омичам в дептрансе.