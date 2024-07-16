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Posted Сегодня, 13:50

Published Сегодня, 13:50

Modified Сегодня, 14:13

Updated Сегодня, 14:13

В Омске после ливня троллейбусы №4 и 67 сократили маршруты

Из-за уровня воды. В Омске после ливня троллейбусы №4 и 67 сократили маршруты

16 июля 2024, 13:50
Фото: gorod55.ru

В Омске после ливня троллейбусы №4 и 67 сократили маршруты

После продолжительного дождя омские улицы снова покрылись водой, из-за обилия жидкости троллейбусам № 4 и 67 пришлось сократить свои маршруты.

В департаменте транспорта омской мэрии жителей города предупредили, что из-за последствий ливня сократились два троллейбусных маршрута.

Речь идет о маршрутах №4 («ОНПЗ — Железнодорожный вокзал») и 67 («Поселок Солнечный — ОНПЗ»). Из-за обилия воды вблизи конечной, троллейбусы временно следуют до остановки «Поселок Ермак».

«Приносим извинения за временные неудобства. О возобновлении движения троллейбусов по маршрутам будет сообщено дополнительно», — обратились к омичам в дептрансе.
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Маршруты#Новости#Троллейбусы#Маршрут#Ливень#Маршрутная сеть#Троллейбусное депо#Укороченные маршруты
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