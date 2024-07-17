Зато улицы топит. В ливень у МЧС не хватило воды при тушении пожара на Маркса

Огонь охватил квартиру в девятиэтажном доме на проспекте Карла Маркса. По предварительной информации, площадь возгорания составила 30 кв м. Пожар тушат 33 человека, задействовано десять машин. Как пишет портал Om1.ru, у сотрудников МЧС возникли проблемы с водой.