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Posted Сегодня, 11:19

Published Сегодня, 11:19

Modified Сегодня, 11:22

Updated Сегодня, 11:22

иллюстрация

Зато улицы топит. В ливень у МЧС не хватило воды при тушении пожара на Маркса

17 июля 2024, 11:19
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Во время ливня у МЧС не хватило воды при тушении пожара на Маркса

Спасатели борются с огнем на протяжении уже больше двух часов.

Сотрудники регионального МЧС получили сообщение в 15:41. Уже через четыре минуты они были на месте происшествия.

Огонь охватил квартиру в девятиэтажном доме на проспекте Карла Маркса. По предварительной информации, площадь возгорания составила 30 кв м. Пожар тушат 33 человека, задействовано десять машин. Как пишет портал Om1.ru, у сотрудников МЧС возникли проблемы с водой.

Самостоятельно эвакуироваться смогли 55 жильцов. Спасатели вытащили из дома 17 человек.

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