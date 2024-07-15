Работают пожарные. На Левом берегу Омска загорелся производственный корпус

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
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Updated Сегодня, 13:51
Сегодня, 15 июля, во второй половине дня в производственном корпусе на улице Мельничной произошел пожар, сообщение об этом появилось в телеграм-канале «Инцидент Омск».
Сейчас на месте возгорания работают сотрудники МЧС, судя по видеозаписям с места происшествия, для тушения также понадобились две единицы спецтехники.
Напомним, что в конце июня огонь поглотил АЗС в поселке Магистральный. Заправка находится вблизи жилых домов, распространения пламени удалось избежать благодаря пожарным, которые оперативно прибыли на место.