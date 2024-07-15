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Updated Сегодня, 13:51

В Омске на улице Мельничной загорелся производственный корпус

Работают пожарные. На Левом берегу Омска загорелся производственный корпус

15 июля 2024, 13:51
Фото: 1MI

В Омске на улице Мельничной загорелся производственный корпус

Во второй половине дня в производственном корпусе на улице Мельничной произошел пожар, сейчас на месте работают сотрудники МЧС.

Сегодня, 15 июля, во второй половине дня в производственном корпусе на улице Мельничной произошел пожар, сообщение об этом появилось в телеграм-канале «Инцидент Омск».

Сейчас на месте возгорания работают сотрудники МЧС, судя по видеозаписям с места происшествия, для тушения также понадобились две единицы спецтехники.

Напомним, что в конце июня огонь поглотил АЗС в поселке Магистральный. Заправка находится вблизи жилых домов, распространения пламени удалось избежать благодаря пожарным, которые оперативно прибыли на место.

Огромный столб дыма. Омичи сообщили о пожаре на АЗС в поселке Магистральный
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Пожары#Пожарная безопасность#Пожарные#Новости#Дым#Тушение пожара#Возгорание#Черный дым
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