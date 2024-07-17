Потоп и аварии. После мощного ливня на омских дорогах образовались 8-балльные пробки

Пробки также образовались в Октябрьском округе Омска. В дорожную ловушку попали водители, которые решили проложить свои маршруты через улицы Лизы Чайкиной, Богдана Хмельницкого и Космический проспект. В заторах погрязло и левобережье. Движение затруднено на пересечении улиц Дмитриева и 70 лет Октября, «бордовым» в навигаторе окрасился проспект Комарова и улица 22 Декабря.