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После сильного дождя омские дороги погрязли в пробках

Потоп и аварии. После мощного ливня на омских дорогах образовались 8-балльные пробки

17 июля 2024, 11:41
Фото: 1MI

После сильного дождя омские дороги погрязли в пробках

В Омске второй день бушует стихия, сегодня после мощного дождя городские магистрали сковали пробки, на некоторых участках ситуацию усугубляют ДТП.

После мощного ливня на омских дорогах образовались километровые пробки, по данным приложения «Яндекс Карты», они достигают 8 баллов. Ситуацию осложняют и ДТП, возникшие в разных районах города.

Наиболее сложная дорожная ситуация сейчас наблюдается в центре областной столицы. Движение затруднено на улицах Интернациональной, Гагарина, Герцена, и проспекте Карла Маркса. На Фрунзенском мосту и улице Красный Путь заторы образовались из-за ДТП. На Масленникова произошло сразу две аварии, сейчас в картах участок подсвечен «красным».

Пробки также образовались в Октябрьском округе Омска. В дорожную ловушку попали водители, которые решили проложить свои маршруты через улицы Лизы Чайкиной, Богдана Хмельницкого и Космический проспект. В заторах погрязло и левобережье. Движение затруднено на пересечении улиц Дмитриева и 70 лет Октября, «бордовым» в навигаторе окрасился проспект Комарова и улица 22 Декабря.

СкриншотСкриншот
Скриншот
Фото: Яндекс Карты
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