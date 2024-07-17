Потоп и аварии. После мощного ливня на омских дорогах образовались 8-балльные пробки

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
После мощного ливня на омских дорогах образовались километровые пробки, по данным приложения «Яндекс Карты», они достигают 8 баллов. Ситуацию осложняют и ДТП, возникшие в разных районах города.
Наиболее сложная дорожная ситуация сейчас наблюдается в центре областной столицы. Движение затруднено на улицах Интернациональной, Гагарина, Герцена, и проспекте Карла Маркса. На Фрунзенском мосту и улице Красный Путь заторы образовались из-за ДТП. На Масленникова произошло сразу две аварии, сейчас в картах участок подсвечен «красным».
Пробки также образовались в Октябрьском округе Омска. В дорожную ловушку попали водители, которые решили проложить свои маршруты через улицы Лизы Чайкиной, Богдана Хмельницкого и Космический проспект. В заторах погрязло и левобережье. Движение затруднено на пересечении улиц Дмитриева и 70 лет Октября, «бордовым» в навигаторе окрасился проспект Комарова и улица 22 Декабря.