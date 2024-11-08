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Спасатели

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Ноябрь
Экс-управляющий аквапарка в Омске все-таки отправится в тюрьму из-за смерти школьника
8 ноября, 11:54
Октябрь
Повышение цен, плачевное состояние трассы и спасение пенсионерки. Омск сегодня
30 октября, 14:38
В минздраве рассказали, как чувствует себя пожилая омичка после падения в Иртыш
30 октября, 11:53
Крик о помощи: как собачий поводок помог спасти пожилую омичку, упавшую в Иртыш
Пенсионерка, оказавшаяся в Иртыше, была спасена благодаря действиям очевидцев и прибывших спасателей.
30 октября, 09:19
Разыскивают спасатели. В Омске пропал 51-летний мужчина с русыми волосами
О возможном местонахождении мужчины омичей просят срочно сообщить спасателям.
23 октября, 03:13
«Огни» жилых домов. За минувшие сутки спасатели потушили 19 пожаров в жилье омичей
13 октября, 08:38
Спасение ребенка, череда магнитных бурь и пробки из-за дождя. Омск сегодня
10 октября, 15:27
Трагическое утро: водитель погиб в аварии на трассе Омск–Тара
4 октября, 07:48
Сентябрь
Тушат 23 спасателя. В Омске на 20-й Линии горит частный дом
30 сентября, 08:35
Новые жертвы. В ночном пожаре погиб житель одного из районов Омской области
29 сентября, 06:41
Трагедия в Омске. Пожар в садовом товариществе унес жизнь пенсионерки
13 сентября, 09:46
Не подлежит восстановлению. В Омске сгорела чья-то машина
9 сентября, 06:45
Пилотом разбившегося на Камчатке вертолета был выпускник омского летного училища
1 сентября, 11:17
Август
Лето кончилось. Купальный сезон на городских пляжах Омска завершится 1 сентября
30 августа, 12:58
Заморозки, неожиданное наводнение и отмена закрытия «ВНИМИ-Сибирь». Омск в четверг
29 августа, 14:17
Учебная тревога. Омские спасатели разобрались с крупной аварией на объекте генерации
29 августа, 11:01
Забралась на дерево и кричала. В Омске 12-летняя девочка застряла на высоте
К счастью, ей помогли спасатели. Они приехали вместе со специальным оборудованием и помогли спуститься школьнице.
28 августа, 08:25
В МЧС сообщили о локализации возгорания на омском нефтеперерабатывающем заводе
26 августа, 13:42
«Думали, дом развалится»: как омичи ощутили первые минуты взрыва в Нефтяниках
26 августа, 10:01
Подъезжают спасатели. Омичи сообщили об эвакуации торгового центра «Парк»
25 августа, 11:32

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