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Posted Сегодня, 14:15

Published Сегодня, 14:15

Modified Сегодня, 14:15

Updated Сегодня, 14:15

Во время ливня вода затопила омский автобус с пассажирами

Сносит с ног. Омский автобус с пассажирами затопило во время ливня

16 июля 2024, 14:15
Фото: 1MI

Во время ливня вода затопила омский автобус с пассажирами

Салон пассажирского автобуса №1 заполнился водой во время дождя, очевидцы сняли происходящее на видео.

Сегодня во время продолжительного ливня салон омского автобуса №1 («Им. Валентины Бархатовой — ОНПЗ») затопило водой. Очевидцы сняли происходящее на видео, запись появилась в телегам-канале «Инцидент Омск».

На кадрах видно, что вода проникает из швов на дне автобуса и распространяется по всему салону.

СкриншотСкриншот
Скриншот
Фото: Инцидент Омск

Напомним, что из-за последствий ливня в Омске пришлось сократить маршруты двух троллейбусов — №4 и 67, они временно следуют до остановки «Поселок Ермак», не доезжая до «ОНПЗ».

Из-за уровня воды. В Омске после ливня троллейбусы №4 и 67 сократили маршруты
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Автобусный маршрут#Общественный транспорт#Автобус#Потоп#Новости#Пассажирский автобус#Пассажирский транспорт#Автобусы#Транспортная сеть#Потоп в автобусе
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