Сносит с ног. Омский автобус с пассажирами затопило во время ливня

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
Сегодня во время продолжительного ливня салон омского автобуса №1 («Им. Валентины Бархатовой — ОНПЗ») затопило водой. Очевидцы сняли происходящее на видео, запись появилась в телегам-канале «Инцидент Омск».
На кадрах видно, что вода проникает из швов на дне автобуса и распространяется по всему салону.
Напомним, что из-за последствий ливня в Омске пришлось сократить маршруты двух троллейбусов — №4 и 67, они временно следуют до остановки «Поселок Ермак», не доезжая до «ОНПЗ».