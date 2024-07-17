Сгорели заживо. В омском селе при пожаре в частном доме погибли пожилые супруги

В омском следкоме рассказали, что накануне в частном доме в селе Китерма Крутинского района во время тушения огня спасатели нашли обгоревшие тела 83-летнего хозяина дома и его 84-летней супруги. Сейчас специалисты устанавливают причину смерти пенсионеров.