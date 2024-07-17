Сгорели заживо. В омском селе при пожаре в частном доме погибли пожилые супруги

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
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Updated Сегодня, 06:56
В омском следкоме рассказали, что накануне в частном доме в селе Китерма Крутинского района во время тушения огня спасатели нашли обгоревшие тела 83-летнего хозяина дома и его 84-летней супруги. Сейчас специалисты устанавливают причину смерти пенсионеров.
Предположительно, причиной пожара стала перегрузка электрической сети и короткое замыкание старой проводки. Очаг возгорания находился на веранде дома, где были расположены холодильник и другие бытовые приборы.
В ходе проверки будут выяснены все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Следователи призывают граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности.