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место происшествия

Сгорели заживо. В омском селе при пожаре в частном доме погибли пожилые супруги

17 июля 2024, 06:54
Фото: Омский следком
место происшествия

В селе под Омском при пожаре в частном доме погибли пожилые супруги

Вчера, 16 июля, около 4 часов утра произошел пожар в частном доме в селе Китерма Крутинского района.

В омском следкоме рассказали, что накануне в частном доме в селе Китерма Крутинского района во время тушения огня спасатели нашли обгоревшие тела 83-летнего хозяина дома и его 84-летней супруги. Сейчас специалисты устанавливают причину смерти пенсионеров.

Предположительно, причиной пожара стала перегрузка электрической сети и короткое замыкание старой проводки. Очаг возгорания находился на веранде дома, где были расположены холодильник и другие бытовые приборы.

В ходе проверки будут выяснены все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Следователи призывают граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Проверяйте проводку. В Омской области при пожаре погибли два человека
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